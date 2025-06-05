RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:22

Re: ПУМБ

Закінчився термін карти "ВСЕМОЖУ".Отримать нову безкоштовно можливо?
lubarec
 
Повідомлень: 473
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:27

А що це за тема зі статусом "погашення в обробці" за кредиткою? Як швидко воно зараз гаситься і чи безпечно у цей час робити авторизацію платежу? Погашення перекидав у межах власних рахунків ПУМБи.
klug
 
Повідомлень: 8802
З нами з: 18.08.14
Подякував: 366 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:04

Re: ПУМБ

  lubarec написав:Отримать нову безкоштовно можливо?
Через відвідування відділення можна отримати фізичний пластик.
А в застосунку можна до цього рахунку відкрити безкоштовну віртуальну (цифрову) картку mastercard debit. Можна безкоштовно мати 1 пластикову й 1 віртуальну.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6316
З нами з: 08.03.18
Подякував: 575 раз.
Подякували: 1134 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:26

Howl Дякую за відповідь.Нова пошта "на шару" ні як?
lubarec
 
Повідомлень: 473
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:29

  klug написав:А що це за тема зі статусом "погашення в обробці" за кредиткою? Як швидко воно зараз гаситься і чи безпечно у цей час робити авторизацію платежу? Погашення перекидав у межах власних рахунків ПУМБи.


Таке ж було місяць тому. На теплій лінії запевняли, що головне, щоб в додатку по кредитці відобразилось погашення (але чомусь ніхто не міг підтвердити, що кошти провелись по рахунку, типу так працює у них система,бла бла), а статус в обробці повинен просто переночувати. Якщо відобразилось, що заборгованість погашено (у мене, що й мін. платіж внесено, я у пільговому періоді) на внесену суму, то все норм, можна користуватись в межах загашеної суми, перше погашення врахується як перше погашення, а авторизаційні залишки потім вирівняються, купівлі після такого погашення будуть у пільговому періоді до кінця наступного місяця. Було стрьомнувато, виждав пару годин і таки провів купівлі. Не обманули, все врахувалось правильно.
Але щось добитьсь від пітримки це той ще квест.
Oberon
 
Повідомлень: 344
З нами з: 15.09.20
Подякував: 139 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:54

Підкажіть, при переході на Єдиний КЛ йде зміна ТП з перевипуском картки чи ні? Один консультант каже, що буде перехід на Все Можу Онлайн з випуском нової віртуалки замість мого пластику, інший каже, що нічого не змінюється і лише збільшують КЛ. Зараз маю звичайну Все Можу зі звичайним КЛ глибоко у мінусі.
klug
 
Повідомлень: 8802
З нами з: 18.08.14
Подякував: 366 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:29

  klug написав:Підкажіть, при переході на Єдиний КЛ йде зміна ТП з перевипуском картки чи ні? Один консультант каже, що буде перехід на Все Можу Онлайн з випуском нової віртуалки замість мого пластику, інший каже, що нічого не змінюється і лише збільшують КЛ. Зараз маю звичайну Все Можу зі звичайним КЛ глибоко у мінусі.
Хм.У мене древня ВсеМожу.
Якось просто з'явилося в Кредитах ото Загальний Ліміт з повзунками налаштування...
Все там налаштовано повністю на картковий кредліміт.
Є окремо діюча Оплата Частинами, гашу з дебетки. До речі це окремий кредит в УБКІ.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6468
З нами з: 05.05.21
Подякував: 492 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:02

за які заслуги банк може опційно дати 4 категорію КБ?
greenozon
 
Повідомлень: 16598
З нами з: 01.06.14
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:12

Re: ПУМБ

klug, нічого не зміниться. Карткою всеМОЖУ (не онлайн) будеш і далі користуватися. Кредитний ліміт збільшиш у рамках загального ліміту.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6316
З нами з: 08.03.18
Подякував: 575 раз.
Подякували: 1134 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 641642643644
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PUMB, Sashulik і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8700)
05.06.2025 12:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.