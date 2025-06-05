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Додано: Сер 04 чер, 2025 16:22
Re: ПУМБ
Закінчився термін карти "ВСЕМОЖУ".Отримать нову безкоштовно можливо?
Додано: Сер 04 чер, 2025 16:27
А що це за тема зі статусом "погашення в обробці" за кредиткою? Як швидко воно зараз гаситься і чи безпечно у цей час робити авторизацію платежу? Погашення перекидав у межах власних рахунків ПУМБи.
Додано: Сер 04 чер, 2025 21:04
Re: ПУМБ
Додано: Сер 04 чер, 2025 21:29
Таке ж було місяць тому. На теплій лінії запевняли, що головне, щоб в додатку по кредитці відобразилось погашення (але чомусь ніхто не міг підтвердити, що кошти провелись по рахунку, типу так працює у них система,бла бла), а статус в обробці повинен просто переночувати. Якщо відобразилось, що заборгованість погашено (у мене, що й мін. платіж внесено, я у пільговому періоді) на внесену суму, то все норм, можна користуватись в межах загашеної суми, перше погашення врахується як перше погашення, а авторизаційні залишки потім вирівняються, купівлі після такого погашення будуть у пільговому періоді до кінця наступного місяця. Було стрьомнувато, виждав пару годин і таки провів купівлі. Не обманули, все врахувалось правильно.
Але щось добитьсь від пітримки це той ще квест.
Додано: Чет 05 чер, 2025 10:54
Підкажіть, при переході на Єдиний КЛ йде зміна ТП з перевипуском картки чи ні? Один консультант каже, що буде перехід на Все Можу Онлайн з випуском нової віртуалки замість мого пластику, інший каже, що нічого не змінюється і лише збільшують КЛ. Зараз маю звичайну Все Можу зі звичайним КЛ глибоко у мінусі.
Додано: Чет 05 чер, 2025 11:29
Хм.У мене древня ВсеМожу.
Якось просто з'явилося в Кредитах ото Загальний Ліміт з повзунками налаштування...
Все там налаштовано повністю на картковий кредліміт.
Є окремо діюча Оплата Частинами, гашу з дебетки. До речі це окремий кредит в УБКІ.
Додано: Чет 05 чер, 2025 12:12
Re: ПУМБ
klug, нічого не зміниться. Карткою всеМОЖУ (не онлайн) будеш і далі користуватися. Кредитний ліміт збільшиш у рамках загального ліміту.
Додано: Чет 05 чер, 2025 13:29
Дякую! Тупа анкета, без можливості вказати заощадження та доходи від них. Довелося "креативно" заповнювати. А грейс воно теж оновило? Зникла сума до погашення, пише, що у пільговому до кінця липня.
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