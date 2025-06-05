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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:47

Re: ПУМБ

  klug написав:А грейс воно теж оновило?
У мене також так було.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:14

  Amethyst написав:До речі це окремий кредит в УБКІ.

начебто, це з будь-якого банку ОЧ. Як воно на кредісторію впливає? кілкість отих ОЧ одночасно?
kulikrom
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