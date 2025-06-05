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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 чер, 2025 16:47
klug написав:
А грейс воно теж оновило?
У мене також так було.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 17:14
Amethyst написав:
До речі це окремий кредит в УБКІ.
начебто, це з будь-якого банку ОЧ. Як воно на кредісторію впливає? кілкість отих ОЧ одночасно?
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