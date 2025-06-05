У мене також так було.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 чер, 2025 16:47
Re: ПУМБ
Додано: Чет 05 чер, 2025 17:14
Додано: Чет 05 чер, 2025 17:54
Re: ПУМБ
Багато загашених -- це добре
Багато відкритих, навіть на маленьку суму -- це погано.
Ото і маневруємо ))
Додано: Чет 05 чер, 2025 20:03
мне дали за обновление анкетных данных. При чем я успешно об этом забыл, но в следующем месяце когда появилась доп.категория - вспомнил. Только мне чктыертая категория тут - как зайцу пятая лапа. Супруга во Франике иногда внуком на троллейбусе катает и юзает всеможу. Были еще пару месяцев сладости (для Рошена), но видимо много есть сладкого вредно и ПУМБа данную категорию больше не дает - а остальные категории тут мягко говоря не фонтан.
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