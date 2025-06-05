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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 чер, 2025 16:47
klug написав:
А грейс воно теж оновило?
У мене також так було.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 17:14
Amethyst написав:
До речі це окремий кредит в УБКІ.
начебто, це з будь-якого банку ОЧ. Як воно на кредісторію впливає? кілкість отих ОЧ одночасно?
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Додано: Чет 05 чер, 2025 17:54
Багато загашених -- це добре
Багато відкритих, навіть на маленьку суму -- це погано.
Ото і маневруємо ))
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Додано: Чет 05 чер, 2025 20:03
greenozon написав:
за які заслуги банк може опційно дати 4 категорію КБ?
мне дали за обновление анкетных данных. При чем я успешно об этом забыл, но в следующем месяце когда появилась доп.категория - вспомнил. Только мне чктыертая категория тут - как зайцу пятая лапа. Супруга во Франике иногда внуком на троллейбусе катает и юзает всеможу. Были еще пару месяцев сладости (для Рошена), но видимо много есть сладкого вредно и ПУМБа данную категорию больше не дает - а остальные категории тут мягко говоря не фонтан.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 20:45
klug написав:
Підкажіть, при переході на Єдиний КЛ йде зміна ТП з перевипуском картки чи ні? Один консультант каже, що буде перехід на Все Можу Онлайн з випуском нової віртуалки замість мого пластику, інший каже, що нічого не змінюється і лише збільшують КЛ. Зараз маю звичайну Все Можу зі звичайним КЛ глибоко у мінусі.
нічого не перевипускав, всі зміни в додатку.
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