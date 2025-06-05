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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:47

Re: ПУМБ

  klug написав:А грейс воно теж оновило?
У мене також так було.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:14

  Amethyst написав:До речі це окремий кредит в УБКІ.

начебто, це з будь-якого банку ОЧ. Як воно на кредісторію впливає? кілкість отих ОЧ одночасно?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:54

Re: ПУМБ

Багато загашених -- це добре
Багато відкритих, навіть на маленьку суму -- це погано.
Ото і маневруємо ))
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:03

  greenozon написав:за які заслуги банк може опційно дати 4 категорію КБ?

мне дали за обновление анкетных данных. При чем я успешно об этом забыл, но в следующем месяце когда появилась доп.категория - вспомнил. Только мне чктыертая категория тут - как зайцу пятая лапа. Супруга во Франике иногда внуком на троллейбусе катает и юзает всеможу. Были еще пару месяцев сладости (для Рошена), но видимо много есть сладкого вредно и ПУМБа данную категорию больше не дает - а остальные категории тут мягко говоря не фонтан.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:45

  klug написав:Підкажіть, при переході на Єдиний КЛ йде зміна ТП з перевипуском картки чи ні? Один консультант каже, що буде перехід на Все Можу Онлайн з випуском нової віртуалки замість мого пластику, інший каже, що нічого не змінюється і лише збільшують КЛ. Зараз маю звичайну Все Можу зі звичайним КЛ глибоко у мінусі.

нічого не перевипускав, всі зміни в додатку.
Shaman
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