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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 чер, 2025 18:46
Shaman написав:
якось пропустив, а що тепер, коли тягнеш з Всекарта, бере комісію? чи так завжди було? дуже здивувався
Вітаємо! Бажаємо перевірити дану ситуацію, тому написали в приватні повідомлення для уточнення даних.
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Додано: Пон 09 чер, 2025 18:46
pavyak написав:
мав дві розстрочки у Пумбі Завжди їх гасив в один день хоч там різні дати. Чомусь так сталось що за травень погасив тільки одну. Сьогодні в червні, банк самостійно провів платіж по розстрочці з всекарти. Погасив їм вже платіж на цей місяць. Зараз бачу банк обнулив ліміт по кредитці за заборгованість по платежу. На моє питання , ну зняли би з кредитних ,заплатив комісію. Відповідь банк не знімає з кредитних тільки з дебетки. На питання розстрочка ще діє чи загасити і забути. Відповідь- читайте договір що підписували, дані ще не оновились.
Вітаємо! Ми бажаємо більш детальніше розібратись в даній ситуації, саме тому написали Вам у приватні повідомлення, для уточнення даних.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 11:10
Приплыли, МСС 6211 теперь только за свои.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 11:24
добре хоч просто не дає купити, а могли б і коміс вліпити
* більш детально розбиратись в ситуації не потрібно
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