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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646

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ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 18:46

  Shaman написав:якось пропустив, а що тепер, коли тягнеш з Всекарта, бере комісію? чи так завжди було? дуже здивувався

Вітаємо! Бажаємо перевірити дану ситуацію, тому написали в приватні повідомлення для уточнення даних.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 18:46

  pavyak написав:мав дві розстрочки у Пумбі Завжди їх гасив в один день хоч там різні дати. Чомусь так сталось що за травень погасив тільки одну. Сьогодні в червні, банк самостійно провів платіж по розстрочці з всекарти. Погасив їм вже платіж на цей місяць. Зараз бачу банк обнулив ліміт по кредитці за заборгованість по платежу. На моє питання , ну зняли би з кредитних ,заплатив комісію. Відповідь банк не знімає з кредитних тільки з дебетки. На питання розстрочка ще діє чи загасити і забути. Відповідь- читайте договір що підписували, дані ще не оновились.

Вітаємо! Ми бажаємо більш детальніше розібратись в даній ситуації, саме тому написали Вам у приватні повідомлення, для уточнення даних.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3293
З нами з: 19.07.11
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Подякували: 217 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:10

Re: ПУМБ

Приплыли, МСС 6211 теперь только за свои.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:24

добре хоч просто не дає купити, а могли б і коміс вліпити

* більш детально розбиратись в ситуації не потрібно :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 14:13

Місяць, між попередженням та фактичними змінами, пролетів як одна мить, правда ПУМБа?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 14:39

  Ferlakur написав:Приплыли, МСС 6211 теперь только за свои.


ПУМБа стає не цікавим
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 22:04

  Ferlakur написав:Приплыли, МСС 6211 теперь только за свои.

А хіба банки не мають такі зміни умов публікувати наперед?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 22:12

PUMB Сьогодні зранку банк відновив ліміт по всеможу та зарахував платежі з всекарти.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:19

  klug написав:Місяць, між попередженням та фактичними змінами, пролетів як одна мить, правда ПУМБа?

місяць тільки по Тарифам і публічній пропозиції, а це змінено карткові ліміти (на нуль) ;)
ще як в якому банку ДКБО написаний, бо якшо ліміти там, тоді місяць
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