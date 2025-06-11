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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 чер, 2025 14:10
Visky написав:
Де Ви взагалі бачите вимогу в 1 міс?
Вже багато років тому банківське лоббі у ВР прибрало цю вимогу із з-ну Про банки і банківську діяльність
ВР прибрала із закону, а от у чинній нормативці НБУ вона усе ще жива.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:52
klug Прошу дати точне посилання з вказанням цього пункту
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