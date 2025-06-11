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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 644645646647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 14:10

  Visky написав:Де Ви взагалі бачите вимогу в 1 міс?
Вже багато років тому банківське лоббі у ВР прибрало цю вимогу із з-ну Про банки і банківську діяльність

ВР прибрала із закону, а от у чинній нормативці НБУ вона усе ще жива.
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 15:52

klug Прошу дати точне посилання з вказанням цього пункту
Visky
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  #<1 ... 644645646647
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