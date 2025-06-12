ВР прибрала із закону, а от у чинній нормативці НБУ вона усе ще жива.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 чер, 2025 14:10
Додано: Сер 11 чер, 2025 18:49
Я його вже з десяток разів згадував на Форумі:
Додано: Чет 12 чер, 2025 00:05
klug Дуже дякую! Це стосується лише карт і не прописана відповідальність за порушення цієї вимоги". І то питання, чи зважить на цю постанову суд, якщо в законах такої вимоги немає? Скарга ж до НБУ малорезультативна.
"Емітент має право вносити зміни до правил користування платіжним інструментом або тарифів за його обслуговування, повідомивши про це користувача не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться відповідні зміни, у спосіб, передбачений договором, укладеним з користувачем, за виключенням розміщення відповідного повідомлення на вебсайті (вебсторінці) емітента".
А якщо банк взагалі мене не попередив?
А от якщо банк НК перед закінченням або по закінченню депозиту ввів конську комісію на зняття і переказ коштів, без попередження й заднім числом, чого не було при укладанні деп-го договору, як можна його пришпилити, крім твердження, що це є порушенням угоди?
Додано: Чет 12 чер, 2025 00:51
У Законі, коли там був цей пункт, відповідальність теж не була прописана. В контексті розмови, де він був згаданий, мова йшла про зміну умов обслуговування карток, тому, не бачу проблеми з тим, що я посилаюся на документ, що стосується лише карток. Форумчанам обґрунтовані звернення до НБУ (іноді масові) здебільшого допомагали. На жаль, активних людей на форумі усе менше і якісний свинобунт став рідкістю. Будете першим, хто судитиметься з банком за несвоєчасне повідомлення - тоді і розкажете про судову практику.
Додано: Чет 12 чер, 2025 02:37
klug Біля 6 років тому виграв суд в Ідеї по цій статті, стягнув 400 $. Шкодую, що не подвоїв цю суму пенею, штрафами, %%, упущ. виг., не оскарживши в апеляції відмову судом в них, прагнучи зекономити час і зусилля, проте все одно довелося відбивати безпідставну ап.скаргу Ідеї і чекати, а також про те, що не додав до позову інші випадки несвоєчасного інформування в 1 міс по таким же сумам.
Я точно не перший, десь за місяць після набуття ріш. зак.сили, побачив рішення ВС в аналогічній справі, де він підтвердив правомірність додаткових стягнень з банка, які я зазначив вище.
Чи є у Вас відповідь на моє запитання останнього абзацу попереднього пов-ня?
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