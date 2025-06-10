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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650>

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ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 16:33

  sens написав:З якої дати за кредитні ззась ?

R.I.P
10.06.25
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 19:54

  KVV написав:
  sens написав:З якої дати за кредитні ззась ?

R.I.P
10.06.25
як жаль
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 08:19

Re: ПУМБ

Як можна понизити кредитний ліміт? Звонити Поліні?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:16

  Ferlakur написав:Як можна понизити кредитний ліміт? Звонити Поліні?


Гасите заборгованість і через додаток змінюєте ліміт
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:36

  Ferlakur написав:Як можна понизити кредитний ліміт? Звонити Поліні?

Вітаємо! Зменшити ліміт кредитної карти Ви можете зателефонувавши на Гарячу лінію банку або у мобільному застосунку ПУМБ: Розділ "Кредити" - кнопка "Налаштування" (в вікні "Доступний ліміт" - "Змінити ліміт кредитки".
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:47

PUMB Вітаю.
картки банку у яких закінчився термін дії(наприклад 08/24) продовжують працювати на час військового стану в банкоматах, магазинах і деяких інтернет ресурсах, а от деякі ресурси не сприймають дату 08/24 і хочуть новий термін, той що продовжений - то який термін дії вводити по таких картках? пробував 12/25 - не підходить...
що хто порадить окрім перевипуску картки?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 19:09

KVV
Вітаємо! На жаль, на сторонніх сервісах, де потрібно вводити термін дії картки, не будуть проводитись операції. Для таких операцій має бути картка з актуальними даними, тому можна відкрити додаткову віртуальну картку до рахунку.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 10:03

  PUMB написав:тому можна відкрити додаткову віртуальну картку до рахунку.

так то воно так але як відомо....
легкі рішення - тяжке життя
тяжкі рішення - легке життя

доведеться таки заплатити 250 за Платину :|
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:29

  KVV написав:
  PUMB написав:тому можна відкрити додаткову віртуальну картку до рахунку.


доведеться таки заплатити 250 за Платину :|
а шо, більш простішу додаткову, віртуалку до ВсеКартки|ВсеМожу відкрити онлайн - це не безкоштовно?
flysoulfly
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:54

flysoulfly
Вітаємо! До рахунку можна відкрити безкоштовно віртуальну картку.
PUMB
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Представник банку
 
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  #<1 ... 647648649650>
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