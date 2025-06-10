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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 чер, 2025 16:33
sens написав:
З якої дати за кредитні ззась ?
R.I.P
10.06.25
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KVV
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Додано: Пон 16 чер, 2025 19:54
KVV написав: sens написав:
З якої дати за кредитні ззась ?
R.I.P
10.06.25
як жаль
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sens
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Додано: Вів 17 чер, 2025 08:19
Як можна понизити кредитний ліміт? Звонити Поліні?
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Ferlakur
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Додано: Вів 17 чер, 2025 09:16
Ferlakur написав:
Як можна понизити кредитний ліміт? Звонити Поліні?
Гасите заборгованість і через додаток змінюєте ліміт
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Додано: Вів 17 чер, 2025 14:36
Ferlakur написав:
Як можна понизити кредитний ліміт? Звонити Поліні?
Вітаємо! Зменшити ліміт кредитної карти Ви можете зателефонувавши на Гарячу лінію банку або у мобільному застосунку ПУМБ: Розділ "Кредити" - кнопка "Налаштування" (в вікні "Доступний ліміт" - "Змінити ліміт кредитки".
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PUMB
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Додано: Вів 17 чер, 2025 17:47
PUMB Вітаю.
картки банку у яких закінчився термін дії(наприклад 08/24) продовжують працювати на час військового стану в банкоматах, магазинах і деяких інтернет ресурсах, а от деякі ресурси не сприймають дату 08/24 і хочуть новий термін, той що продовжений - то який термін дії вводити по таких картках? пробував 12/25 - не підходить...
що хто порадить окрім перевипуску картки?
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KVV
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Додано: Вів 17 чер, 2025 19:09
KVV
Вітаємо! На жаль, на сторонніх сервісах, де потрібно вводити термін дії картки, не будуть проводитись операції. Для таких операцій має бути картка з актуальними даними, тому можна відкрити додаткову віртуальну картку до рахунку.
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PUMB
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Додано: Чет 19 чер, 2025 10:03
PUMB написав:
тому можна відкрити додаткову віртуальну картку до рахунку.
так то воно так але як відомо....
легкі рішення - тяжке життя
тяжкі рішення - легке життя
доведеться таки заплатити 250 за Платину
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KVV
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:29
KVV написав: PUMB написав:
тому можна відкрити додаткову віртуальну картку до рахунку.
доведеться таки заплатити 250 за Платину
а шо, більш простішу додаткову, віртуалку
до ВсеКартки|ВсеМожу відкрити онлайн - це не безкоштовно?
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flysoulfly
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:54
flysoulfly
Вітаємо! До рахунку можна відкрити безкоштовно віртуальну картку.
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PUMB
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