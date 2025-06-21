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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 чер, 2025 12:24
flysoulfly написав:
а шо, більш простішу додаткову, віртуалку
до ВсеКартки|ВсеМожу відкрити онлайн - це не безкоштовно?
проста віртуалка безкоштовно.
а в мене прострочена Платина, от її перевипуск платний.
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KVV
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Додано: Чет 19 чер, 2025 12:44
KVV написав: flysoulfly написав:
а шо, більш простішу додаткову, віртуалку
до ВсеКартки|ВсеМожу відкрити онлайн - це не безкоштовно?
проста віртуалка безкоштовно.
а в мене прострочена Платина, от її перевипуск платний.
а до рахунку простроченої фізичної Платини не можна випустити просту віртуалку як додаткову?
Чи Платина ПУМБ якісь реальні
плюшки має? в 2025
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flysoulfly
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Додано: Чет 19 чер, 2025 16:02
KVV
Так, саме дана картка має тариф на перевипуск.
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PUMB
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Додано: Чет 19 чер, 2025 16:51
PUMB написав:lamal
Вітаємо!
Просимо Вас, будь ласка, написати у приватні повідомлення Ваше ім'я та номер телефону, щоб менеджер зателефонував для консультації та можливого оформлення. Стосовно сайту, так дійсно проблема є, але технічні команди вже її вирішують. Приносимо вибачення за незручності.
Так що ,полагодили вже ?)
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Додано: Чет 19 чер, 2025 17:43
lamal
Вітаємо!
Наразі проблема ще вирішується. Перепрошуємо за незручності!
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PUMB
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 08:40
Вже майже добу не працює мобільний додаток! Спочатку казали – збій, потім – вирішується, далі – вирішено, перезавантажте додаток. Перезавантажив, але не працює аж ніяк. Буде лі кінець цьому і який?
Розробник додатку в Google Play порадив потрусити телефон аж 5 разів. Мабуть на більше не в змозі!
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Dikoy
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:45
Dikoy написав:
Вже майже добу не працює мобільний додаток! Спочатку казали – збій, потім – вирішується, далі – вирішено, перезавантажте додаток. Перезавантажив, але не працює аж ніяк. Буде лі кінець цьому і який?
Розробник додатку в Google Play порадив потрусити телефон аж 5 разів. Мабуть на більше не в змозі!
В мене все працює
Спробуйте змінити інет, провайдера
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Amethyst
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:40
Dikoy
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення в іншому каналі зв'язку для уточнення даних.
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PUMB
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Додано: Суб 21 чер, 2025 11:10
Amethyst написав: Dikoy написав:
Вже майже добу не працює мобільний додаток! Спочатку казали – збій, потім – вирішується, далі – вирішено, перезавантажте додаток. Перезавантажив, але не працює аж ніяк. Буде лі кінець цьому і який?
Розробник додатку в Google Play порадив потрусити телефон аж 5 разів. Мабуть на більше не в змозі!
В мене все працює
Спробуйте змінити інет, провайдера
точняк,чи обнова треба
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Мизантрóп
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Додано: Суб 21 чер, 2025 13:45
Мизантрóп написав: Amethyst написав: Dikoy написав:
Вже майже добу не працює мобільний додаток! Спочатку казали – збій, потім – вирішується, далі – вирішено, перезавантажте додаток. Перезавантажив, але не працює аж ніяк. Буде лі кінець цьому і який?
Розробник додатку в Google Play порадив потрусити телефон аж 5 разів. Мабуть на більше не в змозі!
В мене все працює
Спробуйте змінити інет, провайдера
точняк,чи обнова треба
Обнову дійсно треба.
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