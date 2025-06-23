KVV написав: Искатель написав:
оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.
з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.
спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму.
Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.
Для ПУМБ: ну, ось, наприклад:
20.06.25 №134553356 26,10
20.06.25 №134552730 163,03
14.06.25 №133916359 271,56
12.06.25 №133766579 43,86
12.06.25 №133717946 153,93
10.06.25 №133509810 402,08
і ше близько трьох десятків , якщо не більше...
Скріншоти з чеками, вибачте, вже ліньки розміщувати. Я звернув увагу на наявність проблеми, якщо я щось роблю не так, поясніть. Питання не у кешбеці, мені просто було дуже цікаво, як це працює на практиці.