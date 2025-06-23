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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 648649650651 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 75 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 17% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 23 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 75 Додано: Суб 21 чер, 2025 20:21 Крамниця кешбеків Гарна назва, гарна реалізація, але... щось ніякий вихлоп. Вже третій місяць посилено купляю ліки через "Крамницю кешбеків" (на сайті "АНЦ"), а не те, щоб виплати... навіть у очікуваних немає нічого.



Може, банку варто чесно зазначити, що реклама - виключно для розкрутки їхніх партнерів, а от нам нічого не обломиться?



P.S. оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку. Искатель Повідомлень: 6379 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1064 раз. Подякували: 4869 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 чер, 2025 16:52 Искатель написав: оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку. оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.

з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.



спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму. з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму. KVV Повідомлень: 1417 З нами з: 29.11.18 Подякував: 68 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 чер, 2025 20:57 Искатель

Вітаємо! Для того, щоб дізнатись інформацію по вашому замовленню, нам потрібно щоб ви надали скріншот із підтвердженням замовлення в приватні повідомлення, та таку інформацію:



Назва магазину в якому здійснювалось замовлення;

Номер замовлення;

Дата замовлення;

Сума замовлення;

Будь-який скріншот з квитанцією про оплату або чеком. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3301 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 чер, 2025 21:59 KVV написав: Искатель написав: оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку. оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.

з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.



спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму. з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму.

Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.



Для ПУМБ: ну, ось, наприклад:

20.06.25 №134553356 26,10

20.06.25 №134552730 163,03

14.06.25 №133916359 271,56

12.06.25 №133766579 43,86

12.06.25 №133717946 153,93

10.06.25 №133509810 402,08

і ше близько трьох десятків , якщо не більше...

Скріншоти з чеками, вибачте, вже ліньки розміщувати. Я звернув увагу на наявність проблеми, якщо я щось роблю не так, поясніть. Питання не у кешбеці, мені просто було дуже цікаво, як це працює на практиці. Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.Для ПУМБ: ну, ось, наприклад:20.06.25 №134553356 26,1020.06.25 №134552730 163,0314.06.25 №133916359 271,5612.06.25 №133766579 43,8612.06.25 №133717946 153,9310.06.25 №133509810 402,08і ше близько трьох десятків , якщо не більше...Скріншоти з чеками, вибачте, вже ліньки розміщувати. Я звернув увагу на наявність проблеми, якщо я щось роблю не так, поясніть. Питання не у кешбеці, мені просто було дуже цікаво, як це працює на практиці. Искатель Повідомлень: 6379 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1064 раз. Подякували: 4869 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 чер, 2025 23:05 Искатель написав: KVV написав: Искатель написав: оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку. оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.

з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.



спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму. з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму.

Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.



Для ПУМБ: ну, ось, наприклад:

20.06.25 №134553356 26,10

20.06.25 №134552730 163,03

14.06.25 №133916359 271,56

12.06.25 №133766579 43,86

12.06.25 №133717946 153,93

10.06.25 №133509810 402,08

і ше близько трьох десятків , якщо не більше...

Скріншоти з чеками, вибачте, вже ліньки розміщувати. Я звернув увагу на наявність проблеми, якщо я щось роблю не так, поясніть. Питання не у кешбеці, мені просто було дуже цікаво, як це працює на практиці. Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.Для ПУМБ: ну, ось, наприклад:20.06.25 №134553356 26,1020.06.25 №134552730 163,0314.06.25 №133916359 271,5612.06.25 №133766579 43,8612.06.25 №133717946 153,9310.06.25 №133509810 402,08і ше близько трьох десятків , якщо не більше...Скріншоти з чеками, вибачте, вже ліньки розміщувати. Я звернув увагу на наявність проблеми, якщо я щось роблю не так, поясніть. Питання не у кешбеці, мені просто було дуже цікаво, як це працює на практиці.

Проблема з АНЦ давня, вже більше трьох місяців реєструю заявки на гарячці, історія та сама дайте скріни і тд

Єдине добив перевести три лютневі операції в очікування, так і висять

Решта приймають і все зависає)))

Покупок теж було достатньо

Коментарі представника смішні, хай поцікавиться історією з АНЦ в СВОГО ТЕХВІДДІЛУ, вони в курсі, думаю їх є набагато більше Проблема з АНЦ давня, вже більше трьох місяців реєструю заявки на гарячці, історія та сама дайте скріни і тдЄдине добив перевести три лютневі операції в очікування, так і висятьРешта приймають і все зависає)))Покупок теж було достатньоКоментарі представника смішні, хай поцікавиться історією з АНЦ в СВОГО ТЕХВІДДІЛУ, вони в курсі, думаю їх є набагато більше wolt450

Повідомлень: 3780 З нами з: 07.12.10 Подякував: 15 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 чер, 2025 23:29 Искатель написав: Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.



просто було дуже цікаво, як це працює на практиці. Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.просто було дуже цікаво, як це працює на практиці.

карткою на сайті - і отримував так кб десь після 2 місяців очікування. карткою на сайті - і отримував так кб десь після 2 місяців очікування. flysoulfly Повідомлень: 5905 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1869 раз. Подякували: 328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 648649650651 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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