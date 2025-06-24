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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 чер, 2025 20:21
Гарна назва, гарна реалізація, але... щось ніякий вихлоп. Вже третій місяць посилено купляю ліки через "Крамницю кешбеків" (на сайті "АНЦ"), а не те, щоб виплати... навіть у очікуваних немає нічого.
Може, банку варто чесно зазначити, що реклама - виключно для розкрутки їхніх партнерів, а от нам нічого не обломиться?
P.S. оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 16:52
Искатель написав:
оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.
з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.
спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму.
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KVV
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:57
Искатель
Вітаємо! Для того, щоб дізнатись інформацію по вашому замовленню, нам потрібно щоб ви надали скріншот із підтвердженням замовлення в приватні повідомлення, та таку інформацію:
Назва магазину в якому здійснювалось замовлення;
Номер замовлення;
Дата замовлення;
Сума замовлення;
Будь-який скріншот з квитанцією про оплату або чеком.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 21:59
KVV написав: Искатель написав:
оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.
з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.
спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму.
Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.
Для ПУМБ: ну, ось, наприклад:
20.06.25 №134553356 26,10
20.06.25 №134552730 163,03
14.06.25 №133916359 271,56
12.06.25 №133766579 43,86
12.06.25 №133717946 153,93
10.06.25 №133509810 402,08
і ше близько трьох десятків , якщо не більше...
Скріншоти з чеками, вибачте, вже ліньки розміщувати. Я звернув увагу на наявність проблеми, якщо я щось роблю не так, поясніть. Питання не у кешбеці, мені просто було дуже цікаво, як це працює на практиці.
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Искатель
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Додано: Пон 23 чер, 2025 23:05
Искатель написав: KVV написав: Искатель написав:
оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.
з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.
спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму.
Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.
Для ПУМБ: ну, ось, наприклад:
20.06.25 №134553356 26,10
20.06.25 №134552730 163,03
14.06.25 №133916359 271,56
12.06.25 №133766579 43,86
12.06.25 №133717946 153,93
10.06.25 №133509810 402,08
і ше близько трьох десятків , якщо не більше...
Скріншоти з чеками, вибачте, вже ліньки розміщувати. Я звернув увагу на наявність проблеми, якщо я щось роблю не так, поясніть. Питання не у кешбеці, мені просто було дуже цікаво, як це працює на практиці.
Проблема з АНЦ давня, вже більше трьох місяців реєструю заявки на гарячці, історія та сама дайте скріни і тд
Єдине добив перевести три лютневі операції в очікування, так і висять
Решта приймають і все зависає)))
Покупок теж було достатньо
Коментарі представника смішні, хай поцікавиться історією з АНЦ в СВОГО ТЕХВІДДІЛУ, вони в курсі, думаю їх є набагато більше
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Додано: Пон 23 чер, 2025 23:29
Искатель написав:
Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.
просто було дуже цікаво, як це працює на практиці.
карткою на сайті - і отримував так кб десь після 2 місяців очікування.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 12:35
Искатель
Ми обов'язково зв'яжемось з партнером, щоб перевірити виконання умов для отримання кешбеку та повернемось до Вас з відповіддю.
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PUMB
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