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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:21

Крамниця кешбеків

Гарна назва, гарна реалізація, але... щось ніякий вихлоп. Вже третій місяць посилено купляю ліки через "Крамницю кешбеків" (на сайті "АНЦ"), а не те, щоб виплати... навіть у очікуваних немає нічого.

Може, банку варто чесно зазначити, що реклама - виключно для розкрутки їхніх партнерів, а от нам нічого не обломиться?

P.S. оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:52

  Искатель написав:оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.

з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.

спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:57

Искатель
Вітаємо! Для того, щоб дізнатись інформацію по вашому замовленню, нам потрібно щоб ви надали скріншот із підтвердженням замовлення в приватні повідомлення, та таку інформацію:

Назва магазину в якому здійснювалось замовлення;
Номер замовлення;
Дата замовлення;
Сума замовлення;
Будь-який скріншот з квитанцією про оплату або чеком.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 21:59

  KVV написав:
  Искатель написав:оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.

з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.

спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму.

Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.

Для ПУМБ: ну, ось, наприклад:
20.06.25 №134553356 26,10
20.06.25 №134552730 163,03
14.06.25 №133916359 271,56
12.06.25 №133766579 43,86
12.06.25 №133717946 153,93
10.06.25 №133509810 402,08
і ше близько трьох десятків , якщо не більше...
Скріншоти з чеками, вибачте, вже ліньки розміщувати. Я звернув увагу на наявність проблеми, якщо я щось роблю не так, поясніть. Питання не у кешбеці, мені просто було дуже цікаво, як це працює на практиці.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:05

  Искатель написав:
  KVV написав:
  Искатель написав:оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.

з умов зрозумів, що оплачувати потрібно карткою(будь-якого банку) на сайті або готівкою при отриманні.

спробуйте оплатити готівкою при отриманні маленьку суму.

Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.

Для ПУМБ: ну, ось, наприклад:
20.06.25 №134553356 26,10
20.06.25 №134552730 163,03
14.06.25 №133916359 271,56
12.06.25 №133766579 43,86
12.06.25 №133717946 153,93
10.06.25 №133509810 402,08
і ше близько трьох десятків , якщо не більше...
Скріншоти з чеками, вибачте, вже ліньки розміщувати. Я звернув увагу на наявність проблеми, якщо я щось роблю не так, поясніть. Питання не у кешбеці, мені просто було дуже цікаво, як це працює на практиці.

Проблема з АНЦ давня, вже більше трьох місяців реєструю заявки на гарячці, історія та сама дайте скріни і тд
Єдине добив перевести три лютневі операції в очікування, так і висять
Решта приймають і все зависає)))
Покупок теж було достатньо
Коментарі представника смішні, хай поцікавиться історією з АНЦ в СВОГО ТЕХВІДДІЛУ, вони в курсі, думаю їх є набагато більше
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:29

  Искатель написав:Якщо карткою на сайті або готівкою при отриманні, то звісно, у мене жодної такої оплати не було. Але я не бачив такої умови, можливо, був неуважним.

просто було дуже цікаво, як це працює на практиці.

карткою на сайті - і отримував так кб десь після 2 місяців очікування.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:35

Искатель
Ми обов'язково зв'яжемось з партнером, щоб перевірити виконання умов для отримання кешбеку та повернемось до Вас з відповіддю.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 13:00

Re: ПУМБ

Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 13:50

Re: ПУМБ

Оф. представнику - Чому із 19.06.25 не розглянуто питання щодо підвищення лімітів (документи надані)? Тепер очикувати п"ятниці?
VASH
 
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