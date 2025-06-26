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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 15:58

  PUMB написав:VASH
Вітаємо! Просимо в приватні повідомлення надати особисті дані, щоб ми могли перевірити.

Дані надіслав, прошу підтвердити отримання (черновик не зберігається)
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 17:53

  Ferlakur написав:Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.

Шо? Не все ещё сбежали?
Добьют таки банковскую систему (((
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:36

  arkavs написав:
  Ferlakur написав:Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.

Шо? Не все ещё сбежали?
Добьют таки банковскую систему (((


А був таки нормальний банк.
НБУ залякав своїми меморандумами.
Буде тепер як другорядний банк зі своїми забобонами.
Банку вистачить Ринатівських коштів, для пересічних став нецікавий.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 10:13

  edgar_po написав:
  arkavs написав:
  Ferlakur написав:Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.

Шо? Не все ещё сбежали?
Добьют таки банковскую систему (((


А був таки нормальний банк.
НБУ залякав своїми меморандумами.
Буде тепер як другорядний банк зі своїми забобонами.
Банку вистачить Ринатівських коштів, для пересічних став нецікавий.

Все ж вважаю, що банка таки співпрацює з клієнтами (береже старичків) в д̶е̶б̶і̶л̶ь̶н̶и̶х̶ оновлених реаліях 8)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 12:28

  Amethyst написав:Все ж вважаю, що банка таки співпрацює з клієнтами (береже старичків) в д̶е̶б̶і̶л̶ь̶н̶и̶х̶ оновлених реаліях 8)

Да,факт,но со сбоя кишмиша 18.04.2025 вручную через 2 месяца насчитали 4,59 от 612,00 ,но как по дебетке 0,75%, крайние операции по котрой были аж в прошлом месяце до "массового сбоя",как такого не видеть,не анализировать интересно,не БанЯ же,а БанК какбы) и говорят давай краями,еси че звони в гарячку дальше)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 12:39

  PUMB написав:VASH
Вітаємо! Просимо в приватні повідомлення надати особисті дані, щоб ми могли перевірити.

Це що був загальний прояв стурбованості??? Направив всі дані, питання з місця не зрушило!?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 12:49

Re: ПУМБ

Підкажіть як правильно зробити в наступній ситуації:
Оплачував відпочинок за кордоном віртуальною кредитною картою. Вже два рази відбулася операція з авторизації карти помилкою невірним сvv.
Звернувся до підтримки, вони заблокували картку.
Перевипустити відмовились, бо віртуальна може бути одна і анулювати її не можна. Пропонують тільки фізичну. Я знаходжусь за кордоном, тобто безкоштовно отримати в відділенні її не можу, замовляти платну доставку за кордон теж немає бажання.

Заблокувати сайт списання agoda.com не запропонували, лише повне блокування операції в інтернеті.

Є варіанти окрім того, щоб просто залишити кредитну картку заблоковану і не користуватися в подальшому, принаймні до 2030 року )
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 12:51

VASH
Вітаємо!
Підкажіть, будь ласка, куди саме Ви надіслали дані, оскільки у приватних повідомленнях інформація відсутня.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:30

  PUMB написав:VASH
Вітаємо!
Підкажіть, будь ласка, куди саме Ви надіслали дані, оскільки у приватних повідомленнях інформація відсутня.

Наліслав повторно, прошу підтвердити отримання
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:53

VASH
Повідомлення отримали, інформацію зафіксували та відповіли Вам ♥
PUMB
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ПУМБ (6520)
26.06.2025 13:53
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