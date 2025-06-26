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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 чер, 2025 15:58
PUMB написав:VASH
Вітаємо! Просимо в приватні повідомлення надати особисті дані, щоб ми могли перевірити.
Дані надіслав, прошу підтвердити отримання (черновик не зберігається)
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Додано: Сер 25 чер, 2025 17:53
Ferlakur написав:
Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.
Шо? Не все ещё сбежали?
Добьют таки банковскую систему (((
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arkavs
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:36
arkavs написав: Ferlakur написав:
Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.
Шо? Не все ещё сбежали?
Добьют таки банковскую систему (((
А був таки нормальний банк.
НБУ залякав своїми меморандумами.
Буде тепер як другорядний банк зі своїми забобонами.
Банку вистачить Ринатівських коштів, для пересічних став нецікавий.
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edgar_po
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:13
edgar_po написав: arkavs написав: Ferlakur написав:
Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.
Шо? Не все ещё сбежали?
Добьют таки банковскую систему (((
А був таки нормальний банк.
НБУ залякав своїми меморандумами.
Буде тепер як другорядний банк зі своїми забобонами.
Банку вистачить Ринатівських коштів, для пересічних став нецікавий.
Все ж вважаю, що банка таки співпрацює з клієнтами (береже старичків) в д̶е̶б̶і̶л̶ь̶н̶и̶х̶ оновлених реаліях
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Amethyst
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:28
Amethyst написав:
Все ж вважаю, що банка таки співпрацює з клієнтами (береже старичків) в д̶е̶б̶і̶л̶ь̶н̶и̶х̶ оновлених реаліях
Да,факт,но со сбоя кишмиша 18.04.2025 вручную через 2 месяца насчитали 4,59 от 612,00 ,но как по дебетке 0,75%, крайние операции по котрой были аж в прошлом месяце до "массового сбоя",как такого не видеть,не анализировать интересно,не БанЯ же,а БанК какбы) и говорят давай краями,еси че звони в гарячку дальше)
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Мизантрóп
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:39
PUMB написав:VASH
Вітаємо! Просимо в приватні повідомлення надати особисті дані, щоб ми могли перевірити.
Це що був загальний прояв стурбованості??? Направив всі дані, питання з місця не зрушило!?
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VASH
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:49
Підкажіть як правильно зробити в наступній ситуації:
Оплачував відпочинок за кордоном віртуальною кредитною картою. Вже два рази відбулася операція з авторизації карти помилкою невірним сvv.
Звернувся до підтримки, вони заблокували картку.
Перевипустити відмовились, бо віртуальна може бути одна і анулювати її не можна. Пропонують тільки фізичну. Я знаходжусь за кордоном, тобто безкоштовно отримати в відділенні її не можу, замовляти платну доставку за кордон теж немає бажання.
Заблокувати сайт списання agoda.com не запропонували, лише повне блокування операції в інтернеті.
Є варіанти окрім того, щоб просто залишити кредитну картку заблоковану і не користуватися в подальшому, принаймні до 2030 року )
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:51
VASH
Вітаємо!
Підкажіть, будь ласка, куди саме Ви надіслали дані, оскільки у приватних повідомленнях інформація відсутня.
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PUMB
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Додано: Чет 26 чер, 2025 13:30
PUMB написав:VASH
Вітаємо!
Підкажіть, будь ласка, куди саме Ви надіслали дані, оскільки у приватних повідомленнях інформація відсутня.
Наліслав повторно, прошу підтвердити отримання
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Додано: Чет 26 чер, 2025 13:53
VASH
Повідомлення отримали, інформацію зафіксували та відповіли Вам ♥
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