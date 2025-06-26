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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 14:50

PUMB Дякую, сподіваюся на вирішення питання
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 17:21

  Искатель написав:Гарна назва, гарна реалізація, але... щось ніякий вихлоп. Вже третій місяць посилено купляю ліки через "Крамницю кешбеків" (на сайті "АНЦ"), а не те, щоб виплати... навіть у очікуваних немає нічого.

Може, банку варто чесно зазначити, що реклама - виключно для розкрутки їхніх партнерів, а от нам нічого не обломиться?

P.S. оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.
Подібна історія і з оплатою частинами, навесні вирішив спробувати тутешню ОЧ, погашення першої частину за підказкою з пушу закинув на дебетку, а другу забув (бо звик у Моні та бегемоті з кредитки автоматом все йде без дебетних бубнів). І ось зараз прилітає пуш, що кредлім обнулили увесь (200к), бо аж 350 грн позавчора прострочено (2-а частина оформленої у квітні ОЧ) :shock:
Стуканув на гарячку - там сказали, що достатньо через менюшку "Діючі кредити" внести ту забуту 2-у частину і за пару днів усе проведеться і буде розблок кредліму (так і зробив).

Наразі після списання з дебетки пропущеної 2-ї частини у розділі "Діючі кредити" все одно світиться 3-я частина до сплати сьогоднішньою датою, а не у липні - то так має бути до проведення сьогоднішнього погашення по рахунку, чи реально після прострочки на 2 дні треба усі непогашені частини закрити? Підкажіть будь ласка, бо та гарячка не викликає впевненості в отриманих відповідях :?
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:27

Re: ПУМБ

2XL написав:Підкажіть як правильно зробити в наступній ситуації:
Оплачував відпочинок за кордоном віртуальною кредитною картою. Вже два рази відбулася операція з авторизації карти помилкою невірним сvv.
Звернувся до підтримки, вони заблокували картку.
для порівняння в сенсі ця ж ситуація вирішилась зміною налаштувань додатку. Без оператора виділив авторизації дані сайта і забув. Відчуйте різницю
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:31

  2XL написав:
2XL написав:Підкажіть як правильно зробити в наступній ситуації:
Оплачував відпочинок за кордоном віртуальною кредитною картою. Вже два рази відбулася операція з авторизації карти помилкою невірним сvv.
Звернувся до підтримки, вони заблокували картку.
для порівняння в сенсі ця ж ситуація вирішилась зміною налаштувань додатку. Без оператора виділив авторизації дані сайта і забув. Відчуйте різницю

ааа, спробуйте подібне зробити в Гуглі в ПідпискаХ
https://myaccount.google.com/payments-and-subscriptions
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:36

Re: ПУМБ

  pharus написав:Наразі після списання з дебетки пропущеної 2-ї частини у розділі "Діючі кредити" все одно світиться 3-я частина до сплати сьогоднішньою датою, а не у липні - то так має бути до проведення сьогоднішнього погашення по рахунку, чи реально після прострочки на 2 дні треба усі непогашені частини закрити?


Я б зачекав день-два і у випадку незмінної ситуації ("світиться 3-я частина до сплати сьогоднішньою датою") звернувся б до гарячки. Банк може вимагати повного погашення достроково в певних ситуаціях, але й є чітка процедура як це має відбуватись
Востаннє редагувалось Navegantes в Чет 26 чер, 2025 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:38

Re: ПУМБ

Amethyst написав:
  2XL написав:
2XL написав:Підкажіть як правильно зробити в наступній ситуації:
Оплачував відпочинок за кордоном віртуальною кредитною картою. Вже два рази відбулася операція з авторизації карти помилкою невірним сvv.
Звернувся до підтримки, вони заблокували картку.
для порівняння в сенсі ця ж ситуація вирішилась зміною налаштувань додатку. Без оператора виділив авторизації дані сайта і забув. Відчуйте різницю

ааа, спробуйте подібне зробити в Гуглі в ПідпискаХ
https://myaccount.google.com/payments-and-subscriptions
На цьому телефоні оплата була через apple pay
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:44

  PUMB написав:VASH
Вітаємо!
Підкажіть, будь ласка, куди саме Ви надіслали дані, оскільки у приватних повідомленнях інформація відсутня.

Сьогодні надіслав вчергове документи щодо підвищення лімітів на електронну адресу https://www.pumb.ua/Info_Dzherela. У графі «причина підвищення лімітів» вказав – купівля (погашення) військових облігацій (ОВДП). Питань щодо форми подання (формат документів, відповідні електроні ключі, квитанції тощо), розмірів офіційних доходів не виникло. Але отримав епічну відповідь «Запит на зміну ліміту відхилено. На купівлю ОВДП ліміт відсутній.» Чи усвідомлюють працівники банку, що це майже те ж, що заявити ліміти на благодійність, чи ліміти на донати ЗСУ.
Залишається незрозумілим, чи це є свідомою позицією власника банка, чи нерозумінням окремими працівниками того, що військові ОВДП, або Облігації Внутрішньої Державної Позики, - це державні цінні папери, які випускаються Міністерством фінансів України під час воєнного стану. Їхня мета – залучення коштів для фінансування потреб Збройних Сил України та держави в умовах війни. Купуючи військові ОВДП, громадяни та бізнес фактично надають позику державі, яка спрямовується на оборону та підтримку економіки.

Для довідки: "Уряд у вівторок (24.06.25р) затвердив проєкт змін до державного бюджету України на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на 448,8 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, у тому числі Міноборони – 310,8 млрд грн, МВС – 84,1 млрд грн.

Планується збільшити обсяг розміщення облігацій внутрішньої державної позики на 184,9 млрд грн – до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн – до 496,9 млрд грн."
Востаннє редагувалось VASH в Чет 26 чер, 2025 18:53, всього редагувалось 1 раз.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:53

Re: ПУМБ

  VASH написав:Але отримав епічну відповідь «Запит на зміну ліміту відхилено. На купівлю ОВДП ліміт відсутній.» Чи усвідомлюють працівники банку, що це майже те ж, що заявити ліміти на благодійність, чи ліміти на донати ЗСУ.


ПУМБ не хоче щоб ви купували ОВДП. Їм бажано, щоб ви всі свої кошти витрачали в торгово-сервісних мережах, користувались розстрочкою і так далі. Або щоб ваші кошти просто лежали на рахунку, а ПУМБ буде їх сам юзати на ОВДП та овернайти.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:55

Navegantes У мене теж склалося таке враження...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:56

Re: ПУМБ

  2XL написав:Вже два рази відбулася операція з авторизації карти помилкою невірним сvv.
<...>
Заблокувати сайт списання agoda.com не запропонували, лише повне блокування операції в інтернеті.
А зверталися до підтримки сайту agoda.com? Якщо ні, то зверніться.
Howl
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