ви купували овдп і вперлись в якийсь ліміт? після якої суми?
купую щомісяця овдп з дебетки і ніяких лімітів не відчуваю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:41
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:51
KVV
Справа у тому, що купівля ОВДП передбачає у подальшому й зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:00
Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:36
Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:46
Дякую, так і намагаюся робити, але іноді виникають труднощі при купівлі відносно довгих паперів та виникненні у подальшому потреби у їх достроковому продажі (досить важко передбачити на який саме банк припадуть основні виплати). Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, зняття готівки, наявність картки єПідтримка (для купівлі у Дії), наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції.
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