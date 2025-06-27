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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:41

  VASH написав:Але отримав епічну відповідь «Запит на зміну ліміту відхилено. На купівлю ОВДП ліміт відсутній.»

ви купували овдп і вперлись в якийсь ліміт? після якої суми?
купую щомісяця овдп з дебетки і ніяких лімітів не відчуваю.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:51

KVV
Справа у тому, що купівля ОВДП передбачає у подальшому й зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:00

  VASH написав:зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними.

не обов'язково отримувати всю суму назад на ПУМБ. я наприклад розпорошую по 6 банкам.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:36

  PUMB написав:VASH
Вітаємо! Просимо в приватні повідомлення надати особисті дані, щоб ми могли перевірити.

Дякую, вже тільки що телефонували із банку (ліміт підвищено)
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:46

  KVV написав:
  VASH написав:зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними.

не обов'язково отримувати всю суму назад на ПУМБ. я наприклад розпорошую по 6 банкам.

Дякую, так і намагаюся робити, але іноді виникають труднощі при купівлі відносно довгих паперів та виникненні у подальшому потреби у їх достроковому продажі (досить важко передбачити на який саме банк припадуть основні виплати). Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, зняття готівки, наявність картки єПідтримка (для купівлі у Дії), наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:17

  Ferlakur написав:Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.

Мені подібний пуш прислали сьогодні.
4.1. Введено комісію за переказ та зняття з рахунку 2903 коштів для клієнтів, яким відмовлено у підтриманні ділових відносин:
4.1.1. Додано п.4.15 "Переказ коштів на рахунок клієнта відкритий в іншому банку з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтриманні ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми;
4.1.2. Додано п.4.16 "Видача готівки через касу з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтримані ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми.

А якщо отримувати кошти не з 2903, а з своїх діючих рахунків, то не бритимуть? Чи після відмови всі рахунки одразу закриваються і кошти з них виводяться на 2903? А якщо є поточна заборгованість по кредитній карті, вона гаситься наявними власними коштами на інших рахунках чи з 2903, теж з комісією 1,5%?
Julio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:30

  Julio написав:
  Ferlakur написав:Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.

Мені подібний пуш прислали сьогодні.
4.1. Введено комісію за переказ та зняття з рахунку 2903 коштів для клієнтів, яким відмовлено у підтриманні ділових відносин:
4.1.1. Додано п.4.15 "Переказ коштів на рахунок клієнта відкритий в іншому банку з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтриманні ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми;
4.1.2. Додано п.4.16 "Видача готівки через касу з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтримані ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми.

А якщо отримувати кошти не з 2903, а з своїх діючих рахунків, то не бритимуть? Чи після відмови всі рахунки одразу закриваються і кошти з них виводяться на 2903? А якщо є поточна заборгованість по кредитній карті, вона гаситься наявними власними коштами на інших рахунках чи з 2903, теж з комісією 1,5%?
Так, при розриві відносин за Фінмоном всі кошти отримуються з 2903.

А з погашенням кредитних зобов'язань може бути як і у інших банків:
заява то на погашення наявними особистими коштами у банкстера приймається, але розглядається... безкінечно довго і клієНт вимушений погашати зовнішніми коШтами.
Ото зробить невтішні висновки! :evil:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:22

  VASH написав: Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом)

придивіться до ОщАду.
одразу в анкеті вкажіть свої мільйони в обороти і про вас забудуть. тим більше документи про доходи у вас є.
KVV
 
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