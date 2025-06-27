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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:41
VASH написав:
Але отримав епічну відповідь «Запит на зміну ліміту відхилено. На купівлю ОВДП ліміт відсутній.»
ви купували овдп і вперлись в якийсь ліміт? після якої суми?
купую щомісяця овдп з дебетки і ніяких лімітів не відчуваю.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:51
KVV
Справа у тому, що купівля ОВДП передбачає у подальшому й зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:00
VASH написав:
зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними.
не обов'язково отримувати всю суму назад на ПУМБ. я наприклад розпорошую по 6 банкам.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:36
PUMB написав:VASH
Вітаємо! Просимо в приватні повідомлення надати особисті дані, щоб ми могли перевірити.
Дякую, вже тільки що телефонували із банку (ліміт підвищено)
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:46
KVV написав: VASH написав:
зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними.
не обов'язково отримувати всю суму назад на ПУМБ. я наприклад розпорошую по 6 банкам.
Дякую, так і намагаюся робити, але іноді виникають труднощі при купівлі відносно довгих паперів та виникненні у подальшому потреби у їх достроковому продажі (досить важко передбачити на який саме банк припадуть основні виплати). Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, зняття готівки, наявність картки єПідтримка (для купівлі у Дії), наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:17
Ferlakur написав:
Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.
Мені подібний пуш прислали сьогодні.
4.1. Введено комісію за переказ та зняття з рахунку 2903 коштів для клієнтів, яким відмовлено у підтриманні ділових відносин:
4.1.1. Додано п.4.15 "Переказ коштів на рахунок клієнта відкритий в іншому банку з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтриманні ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми;
4.1.2. Додано п.4.16 "Видача готівки через касу з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтримані ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми.
А якщо отримувати кошти не з 2903, а з своїх діючих рахунків, то не бритимуть? Чи після відмови всі рахунки одразу закриваються і кошти з них виводяться на 2903? А якщо є поточна заборгованість по кредитній карті, вона гаситься наявними власними коштами на інших рахунках чи з 2903, теж з комісією 1,5%?
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Julio
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:30
Julio написав: Ferlakur написав:
Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.
Мені подібний пуш прислали сьогодні.
4.1. Введено комісію за переказ та зняття з рахунку 2903 коштів для клієнтів, яким відмовлено у підтриманні ділових відносин:
4.1.1. Додано п.4.15 "Переказ коштів на рахунок клієнта відкритий в іншому банку з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтриманні ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми;
4.1.2. Додано п.4.16 "Видача готівки через касу з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтримані ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми.
А якщо отримувати кошти не з 2903, а з своїх діючих рахунків, то не бритимуть? Чи після відмови всі рахунки одразу закриваються і кошти з них виводяться на 2903? А якщо є поточна заборгованість по кредитній карті, вона гаситься наявними власними коштами на інших рахунках чи з 2903, теж з комісією 1,5%?
Так, при розриві відносин за Фінмоном всі кошти отримуються з 2903.
А з погашенням кредитних зобов'язань може бути як і у інших банків:
заява то на погашення наявними особистими коштами у банкстера приймається, але розглядається... безкінечно довго і клієНт вимушений погашати зовнішніми коШтами.
Ото зробить невтішні висновки!
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:22
VASH написав:
Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом)
придивіться до ОщАду.
одразу в анкеті вкажіть свої мільйони в обороти і про вас забудуть. тим більше документи про доходи у вас є.
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KVV
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