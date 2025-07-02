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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 чер, 2025 22:59
VASH написав:
Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, зняття готівки, наявність картки єПідтримка (для купівлі у Дії), наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції.
А мені підтримщик Акорду сказав, що єПідтримки у них немає. Як її відкрити, в ІБ і МІБ не знайшов, хоча в Дії наче значиться можливість.
І ще проблема поповнення через термінал ліміт до 5т/доба, який не можу підняти. ІзіПей каже, що Акорд встановив, підтримщик Акорду - ІзіПей
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:41
Подскажите, пожалуйста.
Новый месяц, кешбек. Заинтересовало, что при оплатой картой Пумба в Интертопе (и онлайн, и в самих магазинах) кешбек 15%, но только, если оплата Мастеркард.
Вопрос: что делать, если обе гривневые карты, и обычная всеКарта, и кредитная всеМожу - Виза? Пойти попросить поменять?
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Hella
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:49
Hella написав:
Подскажите, пожалуйста.
Новый месяц, кешбек. Заинтересовало, что при оплатой картой Пумба в Интертопе (и онлайн, и в самих магазинах) кешбек 15%, но только, если оплата Мастеркард.
Вопрос: что делать, если обе гривневые карты, и обычная всеКарта, и кредитная всеМожу - Виза? Пойти попросить поменять?
У додатку на Головній сторінці свайпаєте вправо, там можна додати нову картку (Мастеркард) до бажаного рахунку.
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Navegantes
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:53
Navegantes написав: Hella написав:
Подскажите, пожалуйста.
Новый месяц, кешбек. Заинтересовало, что при оплатой картой Пумба в Интертопе (и онлайн, и в самих магазинах) кешбек 15%, но только, если оплата Мастеркард.
Вопрос: что делать, если обе гривневые карты, и обычная всеКарта, и кредитная всеМожу - Виза? Пойти попросить поменять?
У додатку на Головній сторінці свайпаєте вправо, там можна додати нову картку (Мастеркард) до бажаного рахунку.
Спасибо!
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Hella
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Додано: Вів 01 лип, 2025 20:06
Hella
Вітаємо!
Так, все правильно. Ви можете дистанційно відкрити віртуальну картку у застосунку платіжної системи Mastercard. Для цього на "Головній" зробіть свайп вправо (проведіть пальцем), оберіть необхідний рахунок та натисніть "Нова картка до рахунку" - "Віртуальна". Після чого, ознайомтесь з інформацією про картку, оберіть платіжну систему та заверште відкриття.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 11:19
PUMB Спасибо!
Мне только жаль, что если пластик, то даже неименной сто пятьдесят грн. Неужели нет таких карт в отделениях? Выдали же мне мгновенную карту всеМожу Виза неименную сразу. Для меня виртуалка все же ограничивает покупки.
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Hella
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