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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:39

  flysoulfly написав:
  Hella написав: пластик, то даже неименной
a именной нáшо?
Брати в оренду авто за кордоном! :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:04

24589 В моей Нокии нет возможности оплатить телефоном. Когда покупала, даже не уточнила, т.к. не предполагала, что ее не будет. Поэтому и проблема с виртуальной картой. Можно спокойно оплачивать с компа, но не в магазине.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:09

Прошу підказати якій разовий і добовий ліміт видачі грн в банкоматах ПУМБ з карток ПУМБ?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:27

  Visky написав:Прошу підказати якій разовий і добовий ліміт видачі грн в банкоматах ПУМБ з карток ПУМБ?


Місячний ліміт - 399 999,99 грн, разовий начебто 20 000 грн
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:37

Navegantes А добовий?
На підтримці сказали, що 100т, як і в касі, але я не вірю.
2 роки тому, здається, був 1т за раз і 4т доба, зовсім туго
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:40

  Visky написав:Navegantes А добовий?
На підтримці сказали, що 100т, як і в касі, але я не вірю.
2 роки тому, здається, був 1т за раз і 4т доба, зовсім туго


Я цілком вірю, що добовий 100 т
В документі "Ліміти на здійснення операцій по рахункам Клієнтів-фізичних осіб, які ініціюються з використанням банківських платіжних карток та систем дистанційного обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу АТ «ПУМБ» та на здійснення операцій, що проводяться з використанням платіжних карток, емітованих іншими банками" немає окремого добового ліміту
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:12

Navegantes Дякую, яка дата документу, він чинний? Чи можете Ви вказати посилання на поточну версію, і щоб було видно, що вона чинна?
За гугл-пошуком знайшов від 21 р. і без дати.
Добовий ліміт там є:
Зняття готівки по одній БПК
Банкомати ПУМБ та об’єднаної мережі банкоматів 3 000 USD, Кількість операцій 15.
Але може це застарілі, бо обмеження НБУ 100т
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:37

  Visky написав:Navegantes Дякую, яка дата документу, він чинний? Чи можете Ви вказати посилання на поточну версію, і щоб було видно, що вона чинна?
За гугл-пошуком знайшов від 21 р. і без дати.
Добовий ліміт там є:
Зняття готівки по одній БПК
Банкомати ПУМБ та об’єднаної мережі банкоматів 3 000 USD, Кількість операцій 15.
Але може це застарілі, бо обмеження НБУ 100т


У підпункті 1.1.12 пункту 1.1 частини 1 розділу ІІ Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб Банком для клієнтів зроблено спеціальне
інформаційне посилання безпосередньо на діючи ліміти на проведення операцій по
рахункам, які розміщені на офіційному сайті Банку за посиланням:

https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/82 ... 2/rahunok-
u-banku-limiti-na-bpk.pdf, та є невід’ємною частиною Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:51

  Visky написав:Прошу підказати якій разовий і добовий ліміт видачі грн в банкоматах ПУМБ з карток ПУМБ?

Вітаємо! За один раз в банкоматі ПУМБ можно зняти до 40 купюр. Добовий ліміт на зняття готівки в банкоматі складає - до 100000 грн.
PUMB
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