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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:10

  Navegantes написав:
  Visky написав:Navegantes, NO PASARAN А де повідомлялося, повідомляється про такі акції, чи є щось зараз з оплатою в іноземних сервісах, хто організатор, Віза-укр.?


Пуш-повідомлення приходить у додаток і завдання зʼявляється у «Вигоди» - «Мої нагороди»
Індивідуальні акції, хто отримав таке повідомлення, той приймає участь.
Дякую, перевірив ще, мені не приходило, навіть про обмеження по МСС 6211 не було, хоча мали б всім надіслати
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:47

Покращення? :evil:
Аппка сама ставить:
максимальна сума надходжень за місяць=сукупний щомісячний дохід

заробляєш на цей час 45Кгрн/місяць - лише стільки й дозволять занести в їхній банк :mrgreen:

Це давно тут така чухня? Раніш хоч на три "дозволену"суму помножували
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 07 лип, 2025 17:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 17:02

Re: ПУМБ

  Visky написав:навіть про обмеження по МСС 6211 не було, хоча мали б всім надіслати


Та вони так поспішали заблокувати купівлю, що з інформуванням геть кепсько вийшло. Лише в кінці червня отямилися і прийняли зміни до ДКБО (вступлять в силу з 01/08/25), де врегулювали питання MCC 6211
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 17:16

  flysoulfly написав:Покращення? :evil:
Аппка сама ставить:
максимальна сума надходжень за місяць=сукупний щомісячний дохід

заробляєш на цей час 45Кгрн/місяць - лише стільки й дозволять занести в їхній банк :mrgreen:

Це давно тут така чухня? Раніш хоч на три "дозволену"суму помножували


Тобто?
Витратив з кредитки 100...200к, не дадуть закритися?

П.С. подивився зараз в себе: на вхід 150к при осн.доході Х0к. На вихід 100к на місяць, 89999 на раз/на день.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 17:22

  alibob написав:
  flysoulfly написав:Покращення? :evil:
Аппка сама ставить:
максимальна сума надходжень за місяць=сукупний щомісячний дохід

заробляєш на цей час 45Кгрн/місяць - лише стільки й дозволять занести в їхній банк :mrgreen:

Це давно тут така чухня? Раніш хоч на три "дозволену"суму помножували


Тобто?
Витратив з кредитки 100...200к, не дадуть закритися?
Ну якщо вліпили макс сум - 45, то і кредліміт зразу поріжуть до 45!
В мене поки 120 сукупного проти 150 макс при кредліміті 35.
В грудні був кредліміт 50, і в січні чото порізали до 20...потім ото по +5К додавали... Дивна кантора, чуток на #зеленелайно в цьому плані змахує 8) :mrgreen:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 17:22

  alibob написав:
  flysoulfly написав:Покращення? :evil:
Аппка сама ставить:
максимальна сума надходжень за місяць=сукупний щомісячний дохід

заробляєш на цей час 45Кгрн/місяць - лише стільки й дозволять занести в їхній банк :mrgreen:

Це давно тут така чухня? Раніш хоч на три "дозволену"суму помножували


Тобто?
Витратив з кредитки 100...200к, не дадуть закритися?
ну наприклад, А-Банк дає закритися. А потім блокує і запитує всі документи в такого олігарха.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 17:35

  alibob написав:
  flysoulfly написав:Покращення? :evil: Аппка сама ставить:
максимальна сума надходжень за місяць=сукупний щомісячний дохід
Це давно тут така чухня? Раніш хоч на три "дозволену"суму помножували

Тобто?
Витратив з кредитки 100...200к, не дадуть закритися?

П.С. подивився зараз в себе: на вхід 150к при осн.доході Х0к. На вихід 100к на місяць, 89999 на раз/на день.
раніш у всіх така/схожа пропорція була. Спробуйте "оновити анкету" :twisted: :twisted: ( !!!Не треба!!! ) 8)
flysoulfly
 
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