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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лип, 2025 17:10
Искатель написав:
Двічі поспіль не нарахували кешбек при оплаті в магазині Prostor.
Запропонували чекати 10 днів.
Тобто якщо купував 10.07 - написати у банк 21.07, по другій покупці 14.07 - написати у банк 25.07.
А інші клієнти не перевірять, і можна буде зекономити...
Я не розумію: банк досі не навчився коректно виплачувати кешбек? То взагалі приберіть цю можливість, не позортеся. Службу IT, мені здається, треба частково звільнити з "вовчим білетом" за неможливість реалізації простої операції!
У мене так само, вже 2 покупки не було окешбечини. Тому шановний представник банку, зверніть увагу на цей момент та передайте у відповідний відділ для вірішення цієї масової проблеми. Дякую.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:51
Amethyst написав:
спропробуйте спочатку через інет-екк гугла/Оплата і підписки, а не через застосунок
це спрацює якщо в гаманці більше 20ти карток?
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:42
lloydbanksua написав:
У мене так само, вже 2 покупки не було окешбечини. Тому шановний представник банку, зверніть увагу на цей момент та передайте у відповідний відділ для вірішення цієї масової проблеми. Дякую.
Вітаємо!
Ми бажаємо більш детально розібратися в ситуації, саме тому написали Вам в приватні повідомлення для уточнення інформації.
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PUMB
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:44
Искатель написав:
Двічі поспіль не нарахували кешбек при оплаті в магазині Prostor.
Запропонували чекати 10 днів.
Тобто якщо купував 10.07 - написати у банк 21.07, по другій покупці 14.07 - написати у банк 25.07.
А інші клієнти не перевірять, і можна буде зекономити...
Я не розумію: банк досі не навчився коректно виплачувати кешбек? То взагалі приберіть цю можливість, не позортеся. Службу IT, мені здається, треба частково звільнити з "вовчим білетом" за неможливість реалізації простої операції!
Вітаємо! Ми обов'язково розберемося в ситуації та надамо Вам зворотній зв'язок.
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PUMB
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Додано: Сер 16 лип, 2025 09:27
PUMB написав: Искатель написав:
Двічі поспіль не нарахували кешбек при оплаті в магазині Prostor.
Запропонували чекати 10 днів.
Тобто якщо купував 10.07 - написати у банк 21.07, по другій покупці 14.07 - написати у банк 25.07.
А інші клієнти не перевірять, і можна буде зекономити...
Я не розумію: банк досі не навчився коректно виплачувати кешбек? То взагалі приберіть цю можливість, не позортеся. Службу IT, мені здається, треба частково звільнити з "вовчим білетом" за неможливість реалізації простої операції!
Вітаємо! Ми обов'язково розберемося в ситуації та надамо Вам зворотній зв'язок.
Зі свого боку я нагадаю і 21.07, коли мине 10 днів від першої покупки, і 25.07, коли мине 10 днів з другої покупки. І взагалі - тепер ви матимете "вдячного" клієнта, який усюди при нагоді буде популяризувати Ваші послуги...
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Искатель
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Додано: Сер 16 лип, 2025 10:34
Кстати, вопрос о кешбеке. Посмотрела список, там в описаниях разница.
Написано, допустим, Интертоп - максимальный кешбек мастеркард 500 грн. Покупать можно и просто в магазинах, и онлайн. Это за каждую покупку или в месяц? Непонятно.
Если у других написано, что за первую покупку онлайн, то все ясно.
А вот если просто фраза о максимальном кешбеке, то вопрос.
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Hella
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