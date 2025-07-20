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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

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ПУМБ 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:12

novichok
Добрий день!
Замовити валюту для зняття з рахунку можна по дзвінку на гарячу лінію або в чат-підтримці. Для валютних рахунків (USD, EUR, PLN, GBP) в касі ПУМБ:
100 000,00 гривень/доба (еквівалент у валюті рахунку)
600 000,00 гривень/місяць (еквівалент у валюті рахунку)
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:06

Термін дії фізичної Всекартки вийшов. Додаткових карток до того картрахунку нема.
Аппка дасть перевипустити фізичну картку? безкоштовно?
щоб пластик забрати у відділенні
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 09:25

  flysoulfly написав:Термін дії фізичної Всекартки вийшов. Додаткових карток до того картрахунку нема.
Аппка дасть перевипустити фізичну картку? безкоштовно?
щоб пластик забрати у відділенні

Дык идите прямо в отделение там сразу и заберете. У меня перевыпустить почему-то пластик не дало. Предложило только виртуалку. Выпустил виртуалку (абы було) и тут таки направил свои стопы в отделение - получил пластик мгновенку. Можно было и именную заказать (менеджер предлагала) но второй раз по жаре идти в отделение... тем более именная в Украине не нужна от слово совсем, а перспектив попасть за границу пока никаких (да и там гривневыми картами предпочитаю не платить).
Единственное что озлобляет - представитель банка - ваши сотрудники как дети малые - к чему этот бестолковый чес про то что карту "надо сейчас обязательно пополнить для активности хоть на - сколько у вас есть - ага хоть на 40 грн.", и "давайте вы с карты теперь пополните телефон или сделаете р2р куда-нибудь чтобы карта заработала" - ну что за сказки бабушки Арины? Я понимаю что сотрудникам надо KPI улучшать, ну что-нибудь творческое пусть практикуют а не эту ересь в перемешку с лапшой на уши :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 10:57

flysoulfly
Вітаємо! Для перевипуску картки рекомендуємо звернутися до відділення банку.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:50

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:Термін дії фізичної Всекартки вийшов. Додаткових карток до того картрахунку нема.
Аппка дасть перевипустити фізичну картку? безкоштовно?
щоб пластик забрати у відділенні
У меня перевыпустить почему-то пластик не дало. Предложило только виртуалку. Выпустил виртуалку (абы було) и тут таки направил свои стопы в отделение - получил пластик мгновенку
виртуалку там закрили? чи пластик - допка?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:45

  PUMB написав:novichok
Добрий день!
Замовити валюту для зняття з рахунку можна по дзвінку на гарячу лінію або в чат-підтримці. Для валютних рахунків (USD, EUR, PLN, GBP) в касі ПУМБ:
100 000,00 гривень/доба (еквівалент у валюті рахунку)
600 000,00 гривень/місяць (еквівалент у валюті рахунку)


Дякую. А кількість операцій / підходів до каси не обмежена, бо планую в серпні знімати потроху, але 5-6 разів.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:18

  novichok написав:
  PUMB написав:novichok
Добрий день!
Замовити валюту для зняття з рахунку можна по дзвінку на гарячу лінію або в чат-підтримці. Для валютних рахунків (USD, EUR, PLN, GBP) в касі ПУМБ:
100 000,00 гривень/доба (еквівалент у валюті рахунку)
600 000,00 гривень/місяць (еквівалент у валюті рахунку)


Дякую. А кількість операцій / підходів до каси не обмежена, бо планую в серпні знімати потроху, але 5-6 разів.


Обмеження по сумі на добу. Кількість підходів до каси - як забажаєте
Navegantes
 
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