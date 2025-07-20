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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:12
novichok
Добрий день!
Замовити валюту для зняття з рахунку можна по дзвінку на гарячу лінію або в чат-підтримці. Для валютних рахунків (USD, EUR, PLN, GBP) в касі ПУМБ:
100 000,00 гривень/доба (еквівалент у валюті рахунку)
600 000,00 гривень/місяць (еквівалент у валюті рахунку)
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:06
Термін дії фізичної Всекартки вийшов. Додаткових карток до того картрахунку нема.
Аппка дасть перевипустити фізичну картку? безкоштовно?
щоб пластик забрати у відділенні
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flysoulfly
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Додано: Суб 19 лип, 2025 09:25
flysoulfly написав:
Термін дії фізичної Всекартки вийшов. Додаткових карток до того картрахунку нема.
Аппка дасть перевипустити фізичну картку? безкоштовно?
щоб пластик забрати у відділенні
Дык идите прямо в отделение там сразу и заберете. У меня перевыпустить почему-то пластик не дало. Предложило только виртуалку. Выпустил виртуалку (абы було) и тут таки направил свои стопы в отделение - получил пластик мгновенку. Можно было и именную заказать (менеджер предлагала) но второй раз по жаре идти в отделение... тем более именная в Украине не нужна от слово совсем, а перспектив попасть за границу пока никаких (да и там гривневыми картами предпочитаю не платить).
Единственное что озлобляет - представитель банка - ваши сотрудники как дети малые - к чему этот бестолковый чес про то что карту "надо сейчас обязательно пополнить для активности хоть на - сколько у вас есть - ага хоть на 40 грн.", и "давайте вы с карты теперь пополните телефон или сделаете р2р куда-нибудь чтобы карта заработала" - ну что за сказки бабушки Арины? Я понимаю что сотрудникам надо KPI улучшать, ну что-нибудь творческое пусть практикуют а не эту ересь в перемешку с лапшой на уши
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Додано: Суб 19 лип, 2025 10:57
flysoulfly
Вітаємо! Для перевипуску картки рекомендуємо звернутися до відділення банку.
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PUMB
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Додано: Суб 19 лип, 2025 11:50
WallNutPen написав: flysoulfly написав:
Термін дії фізичної Всекартки вийшов. Додаткових карток до того картрахунку нема.
Аппка дасть перевипустити фізичну картку? безкоштовно?
щоб пластик забрати у відділенні
У меня перевыпустить почему-то пластик не дало. Предложило только виртуалку. Выпустил виртуалку (абы було) и тут таки направил свои стопы в отделение - получил пластик мгновенку
виртуалку там закрили? чи пластик - допка?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 14:45
PUMB написав:novichok
Добрий день!
Замовити валюту для зняття з рахунку можна по дзвінку на гарячу лінію або в чат-підтримці. Для валютних рахунків (USD, EUR, PLN, GBP) в касі ПУМБ:
100 000,00 гривень/доба (еквівалент у валюті рахунку)
600 000,00 гривень/місяць (еквівалент у валюті рахунку)
Дякую. А кількість операцій / підходів до каси не обмежена, бо планую в серпні знімати потроху, але 5-6 разів.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 15:18
novichok написав: PUMB написав:novichok
Добрий день!
Замовити валюту для зняття з рахунку можна по дзвінку на гарячу лінію або в чат-підтримці. Для валютних рахунків (USD, EUR, PLN, GBP) в касі ПУМБ:
100 000,00 гривень/доба (еквівалент у валюті рахунку)
600 000,00 гривень/місяць (еквівалент у валюті рахунку)
Дякую. А кількість операцій / підходів до каси не обмежена, бо планую в серпні знімати потроху, але 5-6 разів.
Обмеження по сумі на добу. Кількість підходів до каси - як забажаєте
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