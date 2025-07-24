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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:00

PUMB
Тоді конкретизую: чи може бути довіреною особою та, яка раніше була клієнтом ПУМБ і банк раніше розірвав з нею ділові відносини?
Doda
 
Повідомлень: 201
З нами з: 23.11.11
Подякував: 58 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:23

Doda
Так, може. Це не має значення.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3328
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 218 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:31

  PUMB написав:Doda
Так, може. Це не має значення.

У Львівському відділенні Личаківська, 10 тільки що відмовили видати кошти довіреній особі тільки на підставі того факту, що ПУМБ раніше розірвав з нею ділові відносини!
Doda
 
Повідомлень: 201
З нами з: 23.11.11
Подякував: 58 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 663664665666
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