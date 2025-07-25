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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:00
PUMB
Тоді конкретизую: чи може бути довіреною особою та, яка раніше була клієнтом ПУМБ і банк раніше розірвав з нею ділові відносини?
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Doda
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Додано: Чет 24 лип, 2025 17:23
Doda
Так, може. Це не має значення.
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PUMB
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Додано: Чет 24 лип, 2025 17:31
PUMB написав:Doda
Так, може. Це не має значення.
У Львівському відділенні Личаківська, 10 тільки що відмовили видати кошти довіреній особі тільки на підставі того факту, що ПУМБ раніше розірвав з нею ділові відносини!
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Doda
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Додано: Чет 24 лип, 2025 17:56
Doda
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення всіх деталей ситуації.
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PUMB
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Додано: Чет 24 лип, 2025 20:42
Стор. 666, треба її сьогодні перегорнути! Приєднуйтесь
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Додано: Чет 24 лип, 2025 23:32
На лічильники лімітів переказів в додатку можна сміливо орієнтуватись?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:34
Пришли 250 грн по акции Визы. Заметила случайно, когда просматривала покупки - перечислили на кредитную карту. Просто пополнение счета, сначала не поняла, в чем дело, потом по сумме догадалась. Спасибо поддержке
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:38
PUMB написав:Doda
Так, може. Це не має значення.
Представник показав свою повну некомпетентність. На форумі відповідає одне, а у приватних повідомленнях - протилежне.
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Doda
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