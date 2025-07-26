Спасибо за ответ. Мне сказали, что если что-то неправильно указано, то оплата просто не пройдет, вернется обратно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лип, 2025 16:39
Спасибо за ответ. Мне сказали, что если что-то неправильно указано, то оплата просто не пройдет, вернется обратно.
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