БУМБа захотіла оновлення анкетних даних на виконання постанови НБУ. В процесі оновлення, сказала, що для вказаних джерел доходів, згідно постановою НБУ, макс. сума надходжень може бути не більше 100к або треба показувати підтверджуючі документи. Що за постанова така у НБУ? Це ж навіть не шмеморандум за лімітом 100к на вихід, з яких пір формально обмежили вхід чи БУМБа марить, але прикривається Пишним?
Я, загалом, і не збирався у цей параноя-банк багато заносити, але чим далі, тим маразматичніше.
P.S. щодо порад не оновлювати анкету, БУМБа завуальовано натякнула: "оновіть сьогодні, щоб не виникло питань завтра"