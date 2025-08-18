RSS
ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670

Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 15:26

БУМБа захотіла оновлення анкетних даних на виконання постанови НБУ. В процесі оновлення, сказала, що для вказаних джерел доходів, згідно постановою НБУ, макс. сума надходжень може бути не більше 100к або треба показувати підтверджуючі документи. Що за постанова така у НБУ? Це ж навіть не шмеморандум за лімітом 100к на вихід, з яких пір формально обмежили вхід чи БУМБа марить, але прикривається Пишним?

Я, загалом, і не збирався у цей параноя-банк багато заносити, але чим далі, тим маразматичніше.

P.S. щодо порад не оновлювати анкету, БУМБа завуальовано натякнула: "оновіть сьогодні, щоб не виникло питань завтра"
klug
 
1
4
