Додано: Пон 18 сер, 2025 15:26 БУМБа захотіла оновлення анкетних даних на виконання постанови НБУ. В процесі оновлення, сказала, що для вказаних джерел доходів, згідно постановою НБУ, макс. сума надходжень може бути не більше 100к або треба показувати підтверджуючі документи. Що за постанова така у НБУ? Це ж навіть не шмеморандум за лімітом 100к на вихід , з яких пір формально обмежили вхід чи БУМБа марить, але прикривається Пишним?



Я, загалом, і не збирався у цей параноя-банк багато заносити, але чим далі, тим маразматичніше.



P.S. щодо порад не оновлювати анкету, БУМБа завуальовано натякнула: "оновіть сьогодні, щоб не виникло питань завтра" klug

Вітаємо!

Додавати інформацію про будь-які доходи, що Ви отримуєте необхідно, оскільки це вимога Національного банку України (НБУ). Банк лише виконує правила, що встановлені НБУ для забезпечення прозорості фінансових операцій і запобігання фінансовим злочинам.



Відповідно до виконання вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу № 65 у зв'язку зі змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 05.09.2023 № 110:



- Банк до встановлення ділових відносин із клієнтом або під час його подальшого обслуговування, уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій.



- Банк під час моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом десяти робочих днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та з’ясувати причини перевищення.



Також, акцентуємо Вашу увагу, що вимоги не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування (сплата податків, розрахунки в мережі та інше).



Якщо не вдається змінити суму надходжень через застосунок, рекомендуємо звернутись до менеджера відділення з підтверджувальними документами.

Дякуємо за розуміння та бажаємо гарного дня! PUMB

Представник банку

Додано: Вів 19 сер, 2025 11:44

ПУМБ, якщо вже цитуєте пункти Постанови 110, то бажано їх цитувати повністю.



5.3 Вимоги, визначені в пунктах 5.1, 5.2 (ті, що ви навели вище) додатка 1 до Положення, не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування, ураховуючи ризик-профіль таких фізичних осіб, та діловим відносинам з якими непритаманні критерії ризиків, та фінансові операції яких не містять індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи визначені банком.”



Ви ж надаєте відповідь клієнтам на питання?

1) "Чи є я клієнтом, діловим відносинам з яким, на думку банку, притаманні критерії ризиків"

2) "Який саме індикатор (чи індикатори) підозрілості носить та чи інша моя фінансова операція"

І тут відповіді мають бути детальними, а не просто посилання на вимоги НБУ. Бо коли починаєш розбиратися в постановах НБУ, законах "Про банки та банківську діяльність", "Про платіжні послуги" і т.д., виходить що там все трохи не так, як малюють банки. Navegantes

Вітаємо!

У попередньому коментарі клієнтом було поставлено питання щодо постанови, відповідь на яке ми надали.

Щодо поставлених Вами питань:

1) "Чи є я клієнтом, діловим відносинам з яким, на думку банку, притаманні критерії ризиків"

2) "Який саме індикатор (чи індикатори) підозрілості носить та чи інша моя фінансова операція"

Маємо зазначити, що більш детальна інформація щодо аналізу не може бути надана у публічному полі, оскільки це конфіденційна інформація.

Також додамо, що аналіз проводиться за кожним клієнтом індивідуально і, якщо клієнт бажає отримати більш детальну інформацію, то може сформувати своє звернення на пошту банку Info.FinDoc@fuib.com PUMB

Представник банку

Додано: Вів 19 сер, 2025 13:52

Вітаємо!

Звісно, що аналіз проводиться індивідуально. Я вже мав щастя проходити фінмоніторинг у ПУМБ, тож у мене наразі немає потреби ставити банку питання 1) та 2).

Я їх навів більше у якості прикладу питань, які можна і треба ставити банку Navegantes

Відповідали ніби мені, але відповіли на якесь своє запитання. При заповненні анкети застосунок чітко вказує, що при запланованій сумі надходжень на рахунок за місяць більше 100 тис. грн згідно постанови НБУ обов'язково потрібно надати документи, що підтверджують доходи. Я запитав, у якій саме поставові НБУ вказана сума у 100 тис. грн. Підкажіть, де саме Ви бачите відповідь на це запитання у Ваших 6-ти абзацах тексту? Зауважу, що банк не посилається на власний аналіз і враховані тисячі факторів, а прикривається неіснуючою нормою. У той же час, у процитованій же Вами чистині написано:

- Банк під час моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом

Тобто, постанова дає можливість клієнту завчасно попередити банк про об'єми надходжень, щоб не допустити перевищення, яке б змусило банк вжити дії, які далі описані у тексті. В свою чергу, банк завчасно обмежує клієнта у сумі операцій, що може бути заявлена і посилається на цю ж постанову. Де логіка?



Враховуючи процитовані колегою Navegantes норми, чи стверджує банк, що операції усіх клієнтів, хто планує принести в банк більше 100 тис. грн/міс апріорі вважаються нетиповими та підозрілими, а самі клієнти, що планують такі операції ризиковими і це дає підстави у всіх таких клієнтів завчасно вимагати підтвердні документи про джерела доходів, ще до того, як банк зможе проаналізувати сам характер таких операцій?



На даному етапі, можу лише визнати, що при такому рівні фінансового моніторингу і юридичної грамотності, що демонструє ПУМБ, "раціональне обґрунтування" навіть спроби принести сюди якісь кошти викликає великі труднощі. klug

