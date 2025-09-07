RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:17

Shaman
Вже написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
PUMB
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:05

  PUMB написав:Shaman
Вже написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.

це не питання, що потребує уточнення даних. проблема або є, або немає ;)

але є уточнення - проблема виникає лише при поповненні з ВЛАСНОЇ картки. зі сторонньої - все ок
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:20

Shaman
Дані уточнюються з метою перевірки логів за конкретним клієнтом. Без цього, на жаль, ми не можемо перевірити інформацію та виконати коригування.
PUMB
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:34

  PUMB написав:Shaman
Дані уточнюються з метою перевірки логів за конкретним клієнтом. Без цього, на жаль, ми не можемо перевірити інформацію та виконати коригування.

ви можете відкрити власний додаток й спробувати поповнити одну картку з іншої картки ПУМБ. й якщо проблема загальна, то ви її побачите. якщо особиста - то я з цим вже не один місяць живу 8)
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 11:43

  Shaman написав:й колись казав.

коли заходиш в кредитній картці в розділ поповнити картку, то після кожної цифри додаток вважає, що введення закінчено, й необхідно постійно повертатися. скільки цифр - стільки повернень. версія остання

Нема такого
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:37

  PUMB написав:Дані уточнюються з метою перевірки логів за конкретним клієнтом.

ПУМБа логує кожен тап у застосунку? :shock:
1
4
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:04

  Ferlakur написав:
  Shaman написав:й колись казав.

коли заходиш в кредитній картці в розділ поповнити картку, то після кожної цифри додаток вважає, що введення закінчено, й необхідно постійно повертатися. скільки цифр - стільки повернень. версія остання

Нема такого

з власної картки?
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:04

  klug написав:
  PUMB написав:Дані уточнюються з метою перевірки логів за конкретним клієнтом.

ПУМБа логує кожен тап у застосунку? :shock:

ось так народжується конспірологія :lol:
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:28

Re: ПУМБ

купівля ВОВДП за свої кошти з ВСЕ МОЖУ без комісії ? чи краще з ВСЕ картка купувати ?
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:55

  Shaman написав:
  Ferlakur написав:
  Shaman написав:й колись казав.

коли заходиш в кредитній картці в розділ поповнити картку, то після кожної цифри додаток вважає, що введення закінчено, й необхідно постійно повертатися. скільки цифр - стільки повернень. версія остання

Нема такого

з власної картки?

Так
