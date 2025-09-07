|
ПУМБ
Додано: Суб 06 вер, 2025 11:17
Shaman
Вже написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 3339
З нами з: 19.07.11
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 218 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 08:05
PUMB написав:Shaman
Вже написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
це не питання, що потребує уточнення даних. проблема або є, або немає
але є уточнення - проблема виникає лише при поповненні з ВЛАСНОЇ картки. зі сторонньої - все ок
Shaman
Повідомлень: 9666
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 1646 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 10:20
Shaman
Дані уточнюються з метою перевірки логів за конкретним клієнтом. Без цього, на жаль, ми не можемо перевірити інформацію та виконати коригування.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 3339
З нами з: 19.07.11
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 218 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 10:34
PUMB написав:Shaman
Дані уточнюються з метою перевірки логів за конкретним клієнтом. Без цього, на жаль, ми не можемо перевірити інформацію та виконати коригування.
ви можете відкрити власний додаток й спробувати поповнити одну картку з іншої картки ПУМБ. й якщо проблема загальна, то ви її побачите. якщо особиста - то я з цим вже не один місяць живу
Shaman
Повідомлень: 9666
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 1646 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 11:43
Shaman написав:
й колись казав.
коли заходиш в кредитній картці в розділ поповнити картку, то після кожної цифри додаток вважає, що введення закінчено, й необхідно постійно повертатися. скільки цифр - стільки повернень. версія остання
Нема такого
Ferlakur
Повідомлень: 4435
З нами з: 14.10.08
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 321 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 12:37
PUMB написав:
Дані уточнюються з метою перевірки логів за конкретним клієнтом.
ПУМБа логує кожен тап у застосунку?
klug
Повідомлень: 8905
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1255 раз.
Профіль
Ferlakur написав: Shaman написав:
й колись казав.
коли заходиш в кредитній картці в розділ поповнити картку, то після кожної цифри додаток вважає, що введення закінчено, й необхідно постійно повертатися. скільки цифр - стільки повернень. версія остання
Нема такого
з власної картки?
Shaman
Повідомлень: 9666
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 1646 раз.
Shaman
Повідомлень: 9666
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 1646 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:28
купівля ВОВДП за свої кошти з ВСЕ МОЖУ без комісії ? чи краще з ВСЕ картка купувати ?
lincoln2
Повідомлень: 843
З нами з: 05.02.11
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 85 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:55
Shaman написав: Ferlakur написав: Shaman написав:
й колись казав.
коли заходиш в кредитній картці в розділ поповнити картку, то після кожної цифри додаток вважає, що введення закінчено, й необхідно постійно повертатися. скільки цифр - стільки повернень. версія остання
Нема такого
з власної картки?
Так
Ferlakur
Повідомлень: 4435
З нами з: 14.10.08
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 321 раз.
