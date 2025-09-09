RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:10

  Ferlakur написав:
  Shaman написав:
  Ferlakur написав:Shaman
коли заходиш в кредитній картці в розділ поповнити картку, то після кожної цифри додаток вважає, що введення закінчено, й необхідно постійно повертатися. скільки цифр - стільки повернень. версія остання

Нема такого

з власної картки?

Так

значить особистий глюк :oops:
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 07:36

  lincoln2 написав:купівля ВОВДП за свої кошти з ВСЕ МОЖУ без комісії ? чи краще з ВСЕ картка купувати ?

з ВсеКартка.
кредитка і власні кошти це ж розрив шаблону. )
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 16:33

Підкажіть, чи існує ліміт в ПУМБ на суму обміну доларів США на фунти стерлінги в мобільному застосунку? Якщо існує, то який.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:33

Island_17
Вітаємо! Купівля на місяць - 49 999 грн (в еквіваленті). Продаж на день - 2 000 000 грн (в еквіваленті).
PUMB
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:25

  PUMB написав:Island_17
Вітаємо! Купівля на місяць - 49 999 грн (в еквіваленті). Продаж на день - 2 000 000 грн (в еквіваленті).

:arrow:
novichok
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:18

PUMB Дякую. Чи вірно я зрозумів що більше ніж на 50 тис.грн. за місяць в еквіваленті я не зможу обміняти долари на фунти? Мені не потрібні будуть готівкові фунти, я планую заплатити ними за навчання через SWIFT переказ.
