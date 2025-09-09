|
ПУМБ
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:10
Ferlakur написав: Shaman написав: Ferlakur написав:Shaman
коли заходиш в кредитній картці в розділ поповнити картку, то після кожної цифри додаток вважає, що введення закінчено, й необхідно постійно повертатися. скільки цифр - стільки повернень. версія остання
Нема такого
з власної картки?
Так
значить особистий глюк
1
4
5
Додано: Пон 08 вер, 2025 07:36
lincoln2 написав:
купівля ВОВДП за свої кошти з ВСЕ МОЖУ без комісії ? чи краще з ВСЕ картка купувати ?
з ВсеКартка.
кредитка і власні кошти це ж розрив шаблону. )
Додано: Вів 09 вер, 2025 16:33
Підкажіть, чи існує ліміт в ПУМБ на суму обміну доларів США на фунти стерлінги в мобільному застосунку? Якщо існує, то який.
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:33
Island_17
Вітаємо! Купівля на місяць - 49 999 грн (в еквіваленті). Продаж на день - 2 000 000 грн (в еквіваленті).
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:25
PUMB написав:Island_17
Вітаємо! Купівля на місяць - 49 999 грн (в еквіваленті). Продаж на день - 2 000 000 грн (в еквіваленті).
Востаннє редагувалось novichok
в Вів 09 вер, 2025 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 вер, 2025 20:18
PUMB Дякую. Чи вірно я зрозумів що більше ніж на 50 тис.грн. за місяць в еквіваленті я не зможу обміняти долари на фунти? Мені не потрібні будуть готівкові фунти, я планую заплатити ними за навчання через SWIFT переказ.
