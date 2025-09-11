значить особистий глюк
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:10
Додано: Пон 08 вер, 2025 07:36
Додано: Вів 09 вер, 2025 16:33
Підкажіть, чи існує ліміт в ПУМБ на суму обміну доларів США на фунти стерлінги в мобільному застосунку? Якщо існує, то який.
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:33
Island_17
Вітаємо! Купівля на місяць - 49 999 грн (в еквіваленті). Продаж на день - 2 000 000 грн (в еквіваленті).
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:25
Востаннє редагувалось novichok в Вів 09 вер, 2025 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 вер, 2025 20:18
PUMB Дякую. Чи вірно я зрозумів що більше ніж на 50 тис.грн. за місяць в еквіваленті я не зможу обміняти долари на фунти? Мені не потрібні будуть готівкові фунти, я планую заплатити ними за навчання через SWIFT переказ.
Додано: Сер 10 вер, 2025 09:12
Island_17
Так, дистанційно на місяць Ви можете обміняти лише 49 999 грн.
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:24
PUMB Дякую. Ви додали слово дістанційно - а не дістанційно(у відділенні) можу обміняти більше?
Додано: Сер 10 вер, 2025 12:56
Island_17
Ліміт на обмін у відділенні становить 400 000 грн в еквіваленті на місяць.
Додано: Чет 11 вер, 2025 05:17
Подскажите, с местной є-підримки можно обналичить средства в кассе Пумба?
Через nfc или через кассовый ордер?
Вижу в тарифах
и при этом
как понять?
Карта ж виртуальная
