ПУМБ вміє безкоштовно знімати тільки з пластику.
Ніякі вірти тут не проходять, ні з НФС ні з куаром
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:43
ПУМБ вміє безкоштовно знімати тільки з пластику.
Ніякі вірти тут не проходять, ні з НФС ні з куаром
Додано: Чет 11 вер, 2025 17:40
emeta
Вітаємо!
Зняття коштів із картки єПідтримка не передбачено програмою. Можливий лише розрахунок у визначених програмою мережах.
Додано: Чет 11 вер, 2025 23:47
|