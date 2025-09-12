|
ПУМБ
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:43
emeta написав:
Подскажите, с местной є-підримки можно обналичить средства в кассе Пумба?
Через nfc или через кассовый ордер?
Вижу в тарифах
Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500 000,01 UAH
и при этом
Без використання картки в касах Банку 1,5%
как понять?
Карта ж виртуальная
ПУМБ вміє безкоштовно знімати тільки з пластику
.
Ніякі вірти тут не проходять, ні з НФС ні з куаром
4
1
1
11
Додано: Чет 11 вер, 2025 17:40
emeta
Вітаємо!
Зняття коштів із картки єПідтримка не передбачено програмою. Можливий лише розрахунок у визначених програмою мережах.
Додано: Чет 11 вер, 2025 23:47
PUMB написав:emeta
Вітаємо!
Зняття коштів із картки єПідтримка не передбачено програмою. Можливий лише розрахунок у визначених програмою мережах.
А якщо на Є-підтримку прийшли виплати по ОВДП, то також зняття поштів не передбачено, як і СЕП чи p2p?
Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:53
Amethyst написав:
ПУМБ вміє безкоштовно знімати тільки з пластику.
це - ілюзія, із пластику дере 1% від суми зняття, але як дрібний шулер не показує цього в застосунку, вчора наочно в цьому переконався.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:40
myko
Вітаємо! Уточніть, будь ласка, де саме знімали кошти та з якої картки?
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:45
ternofond написав:
А якщо на Є-підтримку прийшли виплати по ОВДП, то також зняття поштів не передбачено, як і СЕП чи p2p?
перкиньте на ВсеКартка та зніміть у касі.
Додати
тему
Відповісти
на тему
