ваша правда
Додано: Суб 13 вер, 2025 09:34
Додано: Суб 20 вер, 2025 17:01
мова про 1000 за вакцинацію, яка виплачувалось до 24.02.2022. після – з картки знято обмеження на витратні операції
Додано: Суб 20 вер, 2025 18:25
24589
І не дає переказати р2р після зняття обмежень, чи як?
Бо я перекази можу робити і налік нфс знімати з єпідтримки, з виплат облігацій.
Додано: Вів 23 вер, 2025 13:14
ПУМБ, підкажіть будь-ласка. Необхідно заплатити частину суми за навчання в іноземному університеті. Наскільки я розумію це можливо через переказ SWIFT. Сума платежу в еквіваленті менша 400 т.грн. Є валютний рахунок в валюті платежу – фунтах. Університет видав рахунок (invoice) на всю суму за рік навчання 2025-2026 роки. Університет відомий.
1. Чи може заплатити за навчання студента його родич? (завантажені документи і установлений родинний зв'язок в додатку ПУМБ)
2. Не буде проблемою, що при переказі сума менша ніж сума до оплати в рахунку (сума складає приблизно четвертину від загальної суми в рахунку)?
3. Чи можливо заплатити за цим рахунком двічі (через 4 місяці, так саме четвертину від загальної суми)?
Додано: Вів 23 вер, 2025 15:50
Island_17
Вітаємо! Дякуємо за запитання.
1.При переказі родичу - обов’язково надати документи, що підтверджують родинний зв’язок.
2. Не проблема, головне - сума до 400 000 грн в еквіваленті. Даний ліміт переказу рахується за останні 30 днів.
3. Так, можна робити ще такий переказ через 4 місяці.
Додано: Сер 24 вер, 2025 02:04
"документи, що підтверджують родинний зв’язок"
до чого тут?
Це ж не переказ родичу, в оплата за навчання.
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:20
alibob
Оскільки у зверненні прозвучало питання щодо плати за навчання не самим студентом, а його родичем.
