на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 78 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 10 2- Погане. Некомпетентне. 18% 14 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 17 Всього голосів : 78 Додано: Чет 25 вер, 2025 11:25 flysoulfly

Вітаємо!

Аби ми мали можливість детально перевірити причини виникнення складнощів під час встановлення родинних зв'язків, просимо Ваших знайомих звернутися до нас особисто.

Номери гарячої лінії:

+38 044 290-7-290 (по Україні та з-за кордону)

+38 050 290-7-290 (для абонентів Vodafone)

+38 096 290-7-290 (для абонентів Київстар)

+38 093 290-7-290 (для абонентів lifecell)

Онлайн дзвінок на сайті Банку https://www.pumb.ua/ (прогорніть до низу та натисніть Зателефонувати online)

Щоб написати нам у Telegram або Viber, у застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".

Представник банку Повідомлень: 3348 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 вер, 2025 20:46 flysoulfly написав: А хтось тут ці "родинні зв'язки" встановив ?

Знайомі (без Дії) намагались Промудохались пару годин з тими фотосесіями старих затертих радянського зразка свідоцтв про народження і все марно.



Давно вже встановив без проблем без Дії відправив фото радянського свідоцтва про народження. Кілька разів робив валютні перекази, все норм!

