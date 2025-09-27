RSS
ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #672673674675

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 11:25

flysoulfly
Вітаємо!
Аби ми мали можливість детально перевірити причини виникнення складнощів під час встановлення родинних зв'язків, просимо Ваших знайомих звернутися до нас особисто.
Номери гарячої лінії:
+38 044 290-7-290 (по Україні та з-за кордону)
+38 050 290-7-290 (для абонентів Vodafone)
+38 096 290-7-290 (для абонентів Київстар)
+38 093 290-7-290 (для абонентів lifecell)
Онлайн дзвінок на сайті Банку https://www.pumb.ua/ (прогорніть до низу та натисніть Зателефонувати online)
Щоб написати нам у Telegram або Viber, у застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".
Або надішліть ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки за посиланням: https://www.facebook.com/pumbua
PUMB
Представник банку
Представник банку
 
Повідомлень: 3348
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:46

  flysoulfly написав:А хтось тут ці "родинні зв'язки" встановив ?
Знайомі (без Дії) намагались :mrgreen: Промудохались пару годин з тими фотосесіями старих затертих радянського зразка свідоцтв про народження :evil: і все марно.

PUMB , Чому банк відмовляються допогти внести в базу ті додаткові документи нормальним сканером у відділенні??

Давно вже встановив без проблем без Дії відправив фото радянського свідоцтва про народження. Кілька разів робив валютні перекази, все норм!
mogicanin1986
 
Повідомлень: 340
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 07:26

mogicanin1986 ну у вас же наверное свидетельства о рождении в нориальном состоянии а у топикстартера они затерты. Не знаю что надо делать со свидетельством о рождении чтобы получить состояние затертости (ведь данный документ по сути используется очень редко в проинципе) - посмотрел свое - как новенькое. Но видел и такие что "гидко паличками братись" :mrgreen: - поэтому тут возможно проблема не в том что банк не принимает документ, а в каком сохране данный документ у родичей ТС
WallNutPen
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 17:12

  WallNutPen написав:mogicanin1986 ну у вас же наверное свидетельства о рождении в нориальном состоянии а у топикстартера они затерты. Не знаю что надо делать со свидетельством о рождении чтобы получить состояние затертости (ведь данный документ по сути используется очень редко в проинципе) - посмотрел свое - как новенькое. Но видел и такие что "гидко паличками братись" :mrgreen: - поэтому тут возможно проблема не в том что банк не принимает документ, а в каком сохране данный документ у родичей ТС

Так у мене в норм стані свідоцтво. Треба відповідально відноситися до будь яких документів. Вродь читав що в Цнапі видають нове свідоцтво або в Рагсі
mogicanin1986
 
Повідомлень: 340
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
