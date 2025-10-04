PUMB Вітаю!
зняв 250 євро, ПУМБ злупив 2,50 євро за операцію (1%), якось по щурячому вийшло - зняття 2,50 євро не відобразилось ніде .
Може варто стати трохи прозорішими?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:18
PUMB Вітаю!
зняв 250 євро, ПУМБ злупив 2,50 євро за операцію (1%), якось по щурячому вийшло - зняття 2,50 євро не відобразилось ніде .
Може варто стати трохи прозорішими?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:52
PUMB Здравствуйте!
Второй раз путаница с начислением кэшбека.
У меня карта Национального кэшбека ПУМБа, и обычно все нормально начисляется.
В конце прошлого месяца вдруг национальный кэшбек при покупке в Сильпо не отобразился в Дие на следующий день. Проверила - нашла в кэшбеке партнеров, Сильпо, но как один раз доставка домой. Я доставкой не пользуюсь, удивилась, но решила, что сбой.
Сегодня та же история, только я проверила сразу. Покупка снова отобразилась, как одноразовый кэшбек от партнера при доставке от Сильпо.
Один раз случайность, два раза совпадение, не хотелось бы, чтобы это стало системой.
Тем более, что на карту нацкэшбека идет 10%, а если зачисляется партнерский кэшбек, то снимается подоходный налог в 23%. Мелочь, но неприятная, как вообще этот налог.
Проверьте, пожалуйста.
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:06
myko
Вітаємо!
Прикро, що у Вас склалася така думка про нас. Тарифи за всіма продуктами нашого банку знаходяться у відкритому доступі: на сайті та в мобільному застосунку.
Також додамо, що якщо увесь календарний місяць (з 1-го по 30/31-е число місяця) на Вашому рахунку наявний залишок не менше ніж 500 доларів/євро/фунтів/злотих, то дві операції (починаючи з наступного місяця) зняття на місяць проводяться без комісії.
Якщо умова не виконана - зняття з карткою 1% комісія; без картки 1,5% комісія.
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:36
Hella
Вітаємо!
Наш банк впливає на нарахування лише нашого внутрішнього кешбеку. Національний кешбек сюди не належить. Саме тому, для уточнення причин не нарахування чи некоректного нарахування Вам необхідно звернутися до підтримки застосунку Дія.
Додано: Суб 04 жов, 2025 22:25
Вы знаете, Пумб все время не при чем. Пол года я платила через приложение абонплату в Теплоэнерго. Но из ПУМБа деньги уходили, а в Ощад не приходили. Вы не стали разбираться, куда же были отправлены деньги, мне распечатали выписки, и я должна искать их сама. То есть, ехать в управление, терять время и т.д.
В данном случае деньги зачислены, как внутренний кэшбек, то есть, по вашим же словам, за это отвечаете именно вы. Так как Дия не могла переправить деньги на внутренний кэшбек.
Довольно много лет с банком, но много мелких неприятностей началось с конца прошлого года. В чем дело, неясно.
Додано: Суб 04 жов, 2025 23:03
Hella У вас такий гіркий досвід, а у мене такий:оплачував по Єдиній квитанції ПУМб онлайн Нафтогаз, Хмельницькобленерго збут, гроші виходили з банку, а також не заходили на ощад, звертався до свого менеджера у відділенні, він відповідає: "А навіщо ви платите по Єдиній?", я відповідаю : це ж ваш сервіс і якось не має приводу не довіряти, він каже, що по єдиній криво відправляється платіж і краще сплачувати квитанцію ручним пошуком постачальника, а в мене тоді таке питання до PUMB, якого **а ви впровадили в ПУМБ онлайн Єдину квитанцію оплати по Хмельницькому, якщо він криво сплачується, видалив до біса всі шаблони, онлайн зареєструвався в Глобус банку і плачу тепер через їх сервіс і з 2% кешбеку, гемору тепер 0 і кури сити, не реклама, а тікайте чим подалі і буде вам щастя.
|