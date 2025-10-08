RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
18
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:19

Re: ПУМБ

  Hella написав:Что это за банк?

Глобус єссно
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:46

Re: ПУМБ

Только что из ЦКС. Выяснила, что с НГ банк стал зачислять абонплату по горячей воде и теплу на счет соседней квартиры :). Лично я ничего в настройках не меняла, скорее всего, сбой. Забрали выписки из банка, отксерили паспорт и код, обещали найти :).

Теперь еще найти сбой, которым вообще перестали начислять нацкешбек от Сильпо на карту Пумба.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:11

  Hella написав:Теперь еще найти сбой, которым вообще перестали начислять нацкешбек от Сильпо на карту Пумба.

НКБ тільки виплачується на картку ПУМБа, а от чому він не нараховується потрібно шукати в тому Сільпо - може термінал новий, може товари були без нкб.

не зайвим буде перевірити по яким карткам ПУМБи має нараховуватися нкб в розділі Доступ до рахунків→НКБ(правий свайп на головному екрані)
