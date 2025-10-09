RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:19

Re: ПУМБ

Re: ПУМБ

  Hella написав:Что это за банк?

Глобус єссно
chipmunk
 
Повідомлень: 9060
З нами з: 15.04.09
Подякував: 572 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:46

Re: ПУМБ

Re: ПУМБ

Только что из ЦКС. Выяснила, что с НГ банк стал зачислять абонплату по горячей воде и теплу на счет соседней квартиры :). Лично я ничего в настройках не меняла, скорее всего, сбой. Забрали выписки из банка, отксерили паспорт и код, обещали найти :).

Теперь еще найти сбой, которым вообще перестали начислять нацкешбек от Сильпо на карту Пумба.
Hella
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:11

  Hella написав:Теперь еще найти сбой, которым вообще перестали начислять нацкешбек от Сильпо на карту Пумба.

НКБ тільки виплачується на картку ПУМБа, а от чому він не нараховується потрібно шукати в тому Сільпо - може термінал новий, може товари були без нкб.

не зайвим буде перевірити по яким карткам ПУМБи має нараховуватися нкб в розділі Доступ до рахунків→НКБ(правий свайп на головному екрані)
KVV
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:16

KVV Да вот все было в порядке, и вдруг сломалось. Но проверю, спасибо!
Hella
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:19

Re: ПУМБ

Re: ПУМБ

Ув. офпред,

Супруг сформировал партнерскую ссылку, по ней я попыталась зарегистироваться в приложении. На стадии записи видео приложение отказалось меня узнавать.

Сегодня добралась до отделения. Мы с милейшей девушкой (отделение на Ришельевской) потратили кучу времени чтобы перезагрузить все документы, снова попробовали записать видео - бесполезно. Запрос в поддержку по этому поводу Ваша коллега отправила. В итоге все оформили через нее, мне нужна была кредитная карта с небольшим лимитом, ее мне и оформили.

Но! Почему-то условия для получения партнерского бонуса отличаются от таковых, которые объясняли моему супругу: надо просто сделать покупку картой на 100 грн и все. Через отделение надо было сначала пополнить телефон (сделали), перевести какую-то сумму на карту другого банка (сделали) - и все. В итоге 300 грн пока ни мне ни супругу не начислили.

Можете пояснить? И еще раз просьба: решите что-то с видео, я не знаю, какой там был грандиозный замысел изначально, но автоматически идентифицировать человека на фото паспорта и на видео - как минимум задача не из простых, без участия сотрудника тут не обойтись.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 09.09.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:40

"Через отделение надо было сначала пополнить телефон (сделали), перевести какую-то сумму на карту другого банка (сделали) - и все."

М-да...
2025 рік на дворі.
alibob
 
Повідомлень: 720
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:43

  Arien написав:Но! Почему-то условия для получения партнерского бонуса отличаются от таковых, которые объясняли моему супругу: надо просто сделать покупку картой на 100 грн и все. Через отделение надо было сначала пополнить телефон (сделали), перевести какую-то сумму на карту другого банка (сделали) - и все.

Это действительно условия для получения бонуса.... только не вам, а "милейшей девушке" :mrgreen:
Ferlakur
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 14.10.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
