Додано: Вів 07 жов, 2025 12:19
Re: ПУМБ
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:46
Re: ПУМБ
Только что из ЦКС. Выяснила, что с НГ банк стал зачислять абонплату по горячей воде и теплу на счет соседней квартиры . Лично я ничего в настройках не меняла, скорее всего, сбой. Забрали выписки из банка, отксерили паспорт и код, обещали найти .
Теперь еще найти сбой, которым вообще перестали начислять нацкешбек от Сильпо на карту Пумба.
Додано: Сер 08 жов, 2025 09:11
НКБ тільки виплачується на картку ПУМБа, а от чому він не нараховується потрібно шукати в тому Сільпо - може термінал новий, може товари були без нкб.
не зайвим буде перевірити по яким карткам ПУМБи має нараховуватися нкб в розділі Доступ до рахунків→НКБ(правий свайп на головному екрані)
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:16
KVV Да вот все было в порядке, и вдруг сломалось. Но проверю, спасибо!
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:19
Re: ПУМБ
Ув. офпред,
Супруг сформировал партнерскую ссылку, по ней я попыталась зарегистироваться в приложении. На стадии записи видео приложение отказалось меня узнавать.
Сегодня добралась до отделения. Мы с милейшей девушкой (отделение на Ришельевской) потратили кучу времени чтобы перезагрузить все документы, снова попробовали записать видео - бесполезно. Запрос в поддержку по этому поводу Ваша коллега отправила. В итоге все оформили через нее, мне нужна была кредитная карта с небольшим лимитом, ее мне и оформили.
Но! Почему-то условия для получения партнерского бонуса отличаются от таковых, которые объясняли моему супругу: надо просто сделать покупку картой на 100 грн и все. Через отделение надо было сначала пополнить телефон (сделали), перевести какую-то сумму на карту другого банка (сделали) - и все. В итоге 300 грн пока ни мне ни супругу не начислили.
Можете пояснить? И еще раз просьба: решите что-то с видео, я не знаю, какой там был грандиозный замысел изначально, но автоматически идентифицировать человека на фото паспорта и на видео - как минимум задача не из простых, без участия сотрудника тут не обойтись.
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:40
"Через отделение надо было сначала пополнить телефон (сделали), перевести какую-то сумму на карту другого банка (сделали) - и все."
М-да...
2025 рік на дворі.
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:43
Это действительно условия для получения бонуса.... только не вам, а "милейшей девушке"
