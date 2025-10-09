RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
18
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:04

  klug написав:
  Arien написав:Через отделение надо было сначала пополнить телефон (сделали), перевести какую-то сумму на карту другого банка (сделали) - и все. В итоге 300 грн пока ни мне ни супругу не начислили.

Це Ви ще не робили активність за карткою, щоб банк міг розробити біль вигідні тарифи :lol:

"щоб банк міг розробити більш вигідні тарифи" саме для Вас!😁
