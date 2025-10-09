|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:04
klug написав: Arien написав:
Через отделение надо было сначала пополнить телефон (сделали), перевести какую-то сумму на карту другого банка (сделали) - и все. В итоге 300 грн пока ни мне ни супругу не начислили.
Це Ви ще не робили активність за карткою, щоб банк міг розробити біль вигідні тарифи
"щоб банк міг розробити більш вигідні тарифи" саме для Вас!😁
