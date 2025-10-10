"щоб банк міг розробити більш вигідні тарифи" саме для Вас!😁
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:04
"щоб банк міг розробити більш вигідні тарифи" саме для Вас!😁
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:43
Це в них стандартна практика. Мені свого часу не нарахували бонус за запрошення фізособи через посилання, хоча ця особа точно відкрила картку і точно виконала якісь там перші операції. Сед, бат тру.
Зараз переглядають цей форум: maniachello і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|