Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:40

  PUMB написав:Поповнення мобільного телефону та здійснення покупки на суму від 100 грн є одними з умов Акції для зарахування винагороди.


  PUMB написав:винагорода зараховується на бонусний рахунок після здійснення першої оплати, оформленою за запрошенням карткою від ПУМБ, на суму від 100 грн. Під розрахунком мається на увазі оплата за купівлю товарів або послуг (в тому числі оплата комунальних послуг або поповнення телефону в мобільному застосунку ПУМБ). Зарахування відбудеться не пізніше ніж через 31 календарний день із моменту виконання умов реферальної програми.


Спасибо.
Вы выше писали или - я специально выделила в цитатах.
Либо и - либо или
Как должно быть?
Вообще, выполнено и то, и то - но я впервые сталкиваюсь со столь замороченной рефпрограммой, что сам офпред не знает точно
Arien
Повідомлень: 1270
З нами з: 09.09.14
Подякував: 173 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 22:07

Re: ПУМБ

  Arien написав:Кстати, у меня приложение грузится 40 секунд до экрана с пинкодом
Согласен, это дико бесит - с каждым годом ПУМБ запускается все дольше и дольше, вообще не понятно, зачем так делать. IT отдел банка точно мышей не ловит.
Intento
 
Повідомлень: 232
З нами з: 06.06.16
Подякував: 42 раз.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 00:30

  Intento написав:IT отдел банка точно мышей не ловит.

Усіх мишоловів переманив відділ фінмону :twisted:
klug
 
Повідомлень: 8943
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:49

Intento,
наверное, именно этим и занят вместо своих прямых обязанностей 😜
Arien
Повідомлень: 1270
З нами з: 09.09.14
Подякував: 173 раз.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:01

  KVV написав:
  Hella написав:Теперь еще найти сбой, которым вообще перестали начислять нацкешбек от Сильпо на карту Пумба.

НКБ тільки виплачується на картку ПУМБа, а от чому він не нараховується потрібно шукати в тому Сільпо - може термінал новий, може товари були без нкб.

не зайвим буде перевірити по яким карткам ПУМБи має нараховуватися нкб в розділі Доступ до рахунків→НКБ(правий свайп на головному екрані)


Похоже, тут косяк Сильпо. При оплате через приложение картой ПУМБа, кешбек не насчитывается. А если просто заплатить картой, то насчитали.
Так что если у кого-то похожая проблема, учитывайте мой опыт :).
Hella
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:57

Re: ПУМБ

Пару дней назад сделала покупку в Фокстроте. Месяц назад за такую же кешбек был моментально. В этот раз нет. Магазин сказал, что информацию передали. Интересно, пусть через десять дней, выплатят или нет?
Или нужно делать вывод, что если сразу кешбек не начислен, то и не ждать?
Hella
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:09

  Hella написав:Пару дней назад сделала покупку в Фокстроте. Месяц назад за такую же кешбек был моментально. В этот раз нет. Магазин сказал, что информацию передали. Интересно, пусть через десять дней, выплатят или нет?
Или нужно делать вывод, что если сразу кешбек не начислен, то и не ждать?

Якщо одразу не нарахований, почекати 10 днів, а потім смикати підтримку. У мене по такій схемі кілька разів було. Інакше сам не з'явиться.
Искатель
 
Повідомлень: 6439
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 4875 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:17

Искатель Постараюсь не забыть :). Любопытно, что получится.
Hella
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:05

  Hella написав:
  KVV написав:
  Hella написав:Теперь еще найти сбой, которым вообще перестали начислять нацкешбек от Сильпо на карту Пумба.

НКБ тільки виплачується на картку ПУМБа, а от чому він не нараховується потрібно шукати в тому Сільпо - може термінал новий, може товари були без нкб.

не зайвим буде перевірити по яким карткам ПУМБи має нараховуватися нкб в розділі Доступ до рахунків→НКБ(правий свайп на головному екрані)


Похоже, тут косяк Сильпо. При оплате через приложение картой ПУМБа, кешбек не насчитывается. А если просто заплатить картой, то насчитали.
Так что если у кого-то похожая проблема, учитывайте мой опыт :).

Вітаємо! Відповідно до умов цієї пропозиції максимальний час зарахування кешбеку відбувається від 15 до 30 днів.
PUMB
Повідомлень: 3360
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
