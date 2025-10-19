|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:40
PUMB написав:
Поповнення мобільного телефону та
здійснення покупки на суму від 100 грн є одними з умов Акції для зарахування винагороди.
PUMB написав:
винагорода зараховується на бонусний рахунок після здійснення першої оплати, оформленою за запрошенням карткою від ПУМБ, на суму від 100 грн
. Під розрахунком мається на увазі оплата за купівлю товарів або послуг (в тому числі оплата комунальних послуг або
поповнення телефону в мобільному застосунку ПУМБ). Зарахування відбудеться не пізніше ніж через 31 календарний день із моменту виконання умов реферальної програми.
Спасибо.
Вы выше писали или
- я специально выделила в цитатах.
Либо и
- либо или
Как должно быть?
Вообще, выполнено и то, и то - но я впервые сталкиваюсь со столь замороченной рефпрограммой, что сам офпред не знает точно
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1270
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 22:07
Arien написав:
Кстати, у меня приложение грузится 40 секунд до экрана с пинкодом
Согласен, это дико бесит - с каждым годом ПУМБ запускается все дольше и дольше, вообще не понятно, зачем так делать. IT отдел банка точно мышей не ловит.
-
Intento
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 06.06.16
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 00:30
Intento написав:
IT отдел банка точно мышей не ловит.
Усіх мишоловів переманив відділ фінмону
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8943
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 15:49
Intento,
наверное, именно этим и занят вместо своих прямых обязанностей 😜
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1270
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:01
KVV написав: Hella написав:
Теперь еще найти сбой, которым вообще перестали начислять нацкешбек от Сильпо на карту Пумба.
НКБ тільки виплачується на картку ПУМБа, а от чому він не нараховується потрібно шукати в тому Сільпо - може термінал новий, може товари були без нкб.
не зайвим буде перевірити по яким карткам ПУМБи має нараховуватися нкб в розділі Доступ до рахунків→НКБ(правий свайп на головному екрані)
Похоже, тут косяк Сильпо. При оплате через приложение картой ПУМБа, кешбек не насчитывается. А если просто заплатить картой, то насчитали.
Так что если у кого-то похожая проблема, учитывайте мой опыт
.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 11:57
Пару дней назад сделала покупку в Фокстроте. Месяц назад за такую же кешбек был моментально. В этот раз нет. Магазин сказал, что информацию передали. Интересно, пусть через десять дней, выплатят или нет?
Или нужно делать вывод, что если сразу кешбек не начислен, то и не ждать?
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:09
Hella написав:
Пару дней назад сделала покупку в Фокстроте. Месяц назад за такую же кешбек был моментально. В этот раз нет. Магазин сказал, что информацию передали. Интересно, пусть через десять дней, выплатят или нет?
Или нужно делать вывод, что если сразу кешбек не начислен, то и не ждать?
Якщо одразу не нарахований, почекати 10 днів, а потім смикати підтримку. У мене по такій схемі кілька разів було. Інакше сам не з'явиться.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6439
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 4875 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:17
Искатель
Постараюсь не забыть
. Любопытно, что получится.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 16:05
Hella написав: KVV написав: Hella написав:
Теперь еще найти сбой, которым вообще перестали начислять нацкешбек от Сильпо на карту Пумба.
НКБ тільки виплачується на картку ПУМБа, а от чому він не нараховується потрібно шукати в тому Сільпо - може термінал новий, може товари були без нкб.
не зайвим буде перевірити по яким карткам ПУМБи має нараховуватися нкб в розділі Доступ до рахунків→НКБ(правий свайп на головному екрані)
Похоже, тут косяк Сильпо. При оплате через приложение картой ПУМБа, кешбек не насчитывается. А если просто заплатить картой, то насчитали.
Так что если у кого-то похожая проблема, учитывайте мой опыт
.
Вітаємо! Відповідно до умов цієї пропозиції максимальний час зарахування кешбеку відбувається від 15 до 30 днів.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3360
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|