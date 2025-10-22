Добрый день.
Планировал сделать переводы на карты Revolut / WISE с карты ПУМБ. При попытке перевода, получил ошибку "заборонена країна". Обратился в поддержку, на что получил странный ответ:
По запиту є відповідь. Картки визначені як отримувач країна Кіпр. А переказ на картки цієї країни заборонено, на жаль.
Дякую за уточнення. Зауважу, що банк не співпрацює з Revolut та Wise.
В связи с этим у меня два вопроса к вам как официальному представителю:
1. Если Кипр (страна ЕС) является запрещенной страной почему в официальных условиях об этом нет ни слова (ниже скрин)?
2. Если WISE/Revolut (одни из крупнейших EMI в Европе) запрещены для переводов с карты на карту, почему этой информации нигде нет в официальных условиях?
Ну и еще один не вопрос, а скорее комментарий, ни WISE, ни Revolut, не имеют никакого отношения к Кипру. Эмитентом карт WISE - является Бельгия, эмитентом карт Revolut - Литва, это можно проверить по номеру карты любым bin чекером типа bincheck io