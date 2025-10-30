RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
17%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 13:05

Re: ПУМБ

  Richi написав:Это можно сделать и с Привата и с Моно. Если для вас вывод с безнала за деньги, когда у остальных бесплатно - не проблема, то мне нечего ответить.

c моно я тоже делаю :D , но там и комиссия больше
на приват аллергия
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:07

  Richi написав:Открыл в ПУМБе счёт т.к. только с ними работает Hudko. Вопрос к участником: По каким причинам вы открывали счета в этом банке? Всё чтобы я не делал в этом банке – это полный ппц. Начиная от отправки перевода с дополнительным подтверждением через смс, не возможностью создать платёж через QR- код и заканчивая тарифами на переводы между ФОП. Т.е. они реально рассчитывают, что ФОП будет платить с оборота 5 млн - 50 т. им …
Недавно мне звонили с поддержки и интересовались, как мне показалось искренне, что надо улучшить чтобы оценка была лучше. ДА ВСЁ! Я даже не знаю, что у них хорошо.
Вопрос: чего я не знаю? Они платят 50% кешбек или дают пожизненное бесплатное обслуживание для все родственником? Что есть такого, что у них вообще есть клиенты?


На все є свої причини) Тут завжди лише новеньки $
1
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:30

  ukr0014959 написав:
  Richi написав:Открыл в ПУМБе счёт т.к. только с ними работает Hudko. Вопрос к участником: По каким причинам вы открывали счета в этом банке? Всё чтобы я не делал в этом банке – это полный ппц. Начиная от отправки перевода с дополнительным подтверждением через смс, не возможностью создать платёж через QR- код и заканчивая тарифами на переводы между ФОП. Т.е. они реально рассчитывают, что ФОП будет платить с оборота 5 млн - 50 т. им …
Недавно мне звонили с поддержки и интересовались, как мне показалось искренне, что надо улучшить чтобы оценка была лучше. ДА ВСЁ! Я даже не знаю, что у них хорошо.
Вопрос: чего я не знаю? Они платят 50% кешбек или дают пожизненное бесплатное обслуживание для все родственником? Что есть такого, что у них вообще есть клиенты?


На все є свої причини) Тут завжди лише новеньки $

Т.е. вы используете банк для того, чтобы пополнить гривны, поменять на доллары и получить новые купюры? Так вот оказывается для чего этот банк нужен?! :roll:
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:35

  fox767676 написав:
  Richi написав:Это можно сделать и с Привата и с Моно. Если для вас вывод с безнала за деньги, когда у остальных бесплатно - не проблема, то мне нечего ответить.

c моно я тоже делаю :D , но там и комиссия больше
на приват аллергия

Вы попробуйте повысить лимит для переводов по карте имея на руках все необходимы документы и у вас не только аллергия начнётся, а появиться вротный рефлекс.
А когда вы этот квест пройдёте, то выяснится, что его нужно проходить не раз в год, как в других банках, а раз в месяц.
Теперь я вынужден с ФОПа выводить деньги на карту другого банка т.к. там у меня лимиты соответствуют моим оборотам.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:06

persona

кто-то видит смысл в блэк платинум пакете, который с НГ уже по 750 в месяц?
David_pl
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:36

Richi


Вы попробуйте повысить лимит для переводов по карте имея на руках все необходимы документы и у вас не только аллергия начнётся, а появиться вротный рефлекс.


Саме занятий цим))
Прошу до 150 к грн
Місячна зп (світла, після оподаткування) більша цієї суми. Але залишають 100к і ніяк не більше))
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 17:47

  David_pl написав:кто-то видит смысл в блэк платинум пакете, который с НГ уже по 750 в месяц?


Виберіть когось інших, з лояльнішим умовами




По Сенсу безкоштовність за 25 проводок відмінили. Інші 2 умови (на вибір) залишили.
