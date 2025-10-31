|
ПУМБ
Додано: Пон 27 жов, 2025 13:05
Richi написав:
Это можно сделать и с Привата и с Моно. Если для вас вывод с безнала за деньги, когда у остальных бесплатно - не проблема, то мне нечего ответить.
c моно я тоже делаю
, но там и комиссия больше
на приват аллергия
fox767676
Повідомлень: 4689
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:07
Richi написав:
Открыл в ПУМБе счёт т.к. только с ними работает Hudko. Вопрос к участником: По каким причинам вы открывали счета в этом банке? Всё чтобы я не делал в этом банке – это полный ппц. Начиная от отправки перевода с дополнительным подтверждением через смс, не возможностью создать платёж через QR- код и заканчивая тарифами на переводы между ФОП. Т.е. они реально рассчитывают, что ФОП будет платить с оборота 5 млн - 50 т. им …
Недавно мне звонили с поддержки и интересовались, как мне показалось искренне, что надо улучшить чтобы оценка была лучше. ДА ВСЁ! Я даже не знаю, что у них хорошо.
Вопрос: чего я не знаю? Они платят 50% кешбек или дают пожизненное бесплатное обслуживание для все родственником? Что есть такого, что у них вообще есть клиенты?
На все є свої причини) Тут завжди лише новеньки $
ukr0014959
Повідомлень: 543
З нами з: 05.01.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 24 раз.
1
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:30
Т.е. вы используете банк для того, чтобы пополнить гривны, поменять на доллары и получить новые купюры? Так вот оказывается для чего этот банк нужен?!
Richi
Повідомлень: 1787
З нами з: 25.09.08
Подякував: 937 раз.
Подякували: 893 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:35
Вы попробуйте повысить лимит для переводов по карте имея на руках все необходимы документы и у вас не только аллергия начнётся, а появиться вротный рефлекс.
А когда вы этот квест пройдёте, то выяснится, что его нужно проходить не раз в год, как в других банках, а раз в месяц.
Теперь я вынужден с ФОПа выводить деньги на карту другого банка т.к. там у меня лимиты соответствуют моим оборотам.
Richi
Повідомлень: 1787
З нами з: 25.09.08
Подякував: 937 раз.
Подякували: 893 раз.
Додано: Чет 30 жов, 2025 17:06
кто-то видит смысл в блэк платинум пакете, который с НГ уже по 750 в месяц?
David_pl
Повідомлень: 37
З нами з: 01.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Додано: Чет 30 жов, 2025 17:36
Richi
Вы попробуйте повысить лимит для переводов по карте имея на руках все необходимы документы и у вас не только аллергия начнётся, а появиться вротный рефлекс.
Саме занятий цим))
Прошу до 150 к грн
Місячна зп (світла, після оподаткування) більша цієї суми. Але залишають 100к і ніяк не більше))
Hotab
Повідомлень: 16974
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2527 раз.
Додано: Чет 30 жов, 2025 17:47
David_pl написав:
кто-то видит смысл в блэк платинум пакете, который с НГ уже по 750 в месяц?
Виберіть когось інших, з лояльнішим умовами
По Сенсу безкоштовність за 25 проводок відмінили. Інші 2 умови (на вибір) залишили.
Hotab
Повідомлень: 16974
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2527 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:43
Hotab написав:
Вы попробуйте повысить лимит для переводов по карте имея на руках все необходимы документы и у вас не только аллергия начнётся, а появиться вротный рефлекс.
Саме занятий цим))
Прошу до 150 к грн
Місячна зп (світла, після оподаткування) більша цієї суми. Але залишають 100к і ніяк не більше))
Вам вероятно нужно обращаться к работодателю, чтобы переводили зарплатный проект в другой банк. Возможно, у человека принимающего данное решение есть какой-то личный интерес. Но глупо тратить своё время и деньги, когда есть варианты быстрее и дешевле.
Richi
Повідомлень: 1787
З нами з: 25.09.08
Подякував: 937 раз.
Подякували: 893 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:30
Вони це (відмову) пояснили тим, що звернувся 30-го і на поточний місяць вже технічно неможливо підняти. Ну побачимо як буде в наступному))
Hotab
Повідомлень: 16974
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2527 раз.
